За да гласуват за САЩ: Тръмп предлага по милион долара на всеки гренландец

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е съгласен с „рамка за бъдещо споразумение“ за контрол над Гренландия. Според съобщенията, той също така възнамерява да предложи пари на жителите на острова в замяна на съгласието им за присъединяване към Съединените щати, съобщи Daily Mail. Припомняме, че Тръмп разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, след което стана ясно, че САЩ отменят митата за няколко европейски държави и нови планове за Гренландия.

Ще участват ли български военни в учение в Гренландия?

Подкуп?

По-конкретно, Daily Mail съобщава, че Тръмп обмисля да предложи на жителите на Гренландия (население 57 000) по 1 милион долара – или 750 000 британски лири, или 850 000 евро – ако гласуват за присъединяване към Съединените щати.

Спорът

Страните по спора за контрола върху Гренландия "все още имат да свършат много работа". Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте. В интервю за американската телевизия Fox news той поясни, че президентът на САЩ Доналд Тръмп се е съгласил в разговор в кулоарите на Световния икономически форум в Давос, че арктическият остров се нуждае от съвместна защита.

Генералният секретар на алианса добави, че САЩ ще продължат преговорите с Гренландия и Дания, чиято автономна територия е островът.

Един от въпросите, който ще бъде обсъден, е как да се предотврати възможността Русия и Китай да си осигурят достъп до гренландската икономика.

Споразумение

Рюте отбеляза, че разговорът му с Тръмп е имал "много добър резултат", но добави, че засегнатите страни "все още имат да свършат много работа", пише БТА.

Той заяви, че с Тръмп са се споразумели да проучат как НАТО може да допринесе за сигурността на целия арктически регион. Рюте също така подчерта необходимостта от предприемането мерки по суша, море и въздух за защита на Гренландия, която той определи като важна част от света и от територията на НАТО.

