"Злобни опити за опетняване на репутацията ми": Мелания Тръмп отговори на обвиненията за връзки с Епстийн

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп направи изненадващо съобщение в четвъртък, за да отрече каквито и да било връзки с осъдения за сексуални престъпления финансист Джефри Епстийнсексуални престъпления, съобщи Би Би Си. Съпругата на президента на САЩ призова за изслушвания в Конгреса за оцелелите от трафика на хора, жертви на Епстийн, с цел сексуална експлоатация. Тя категорично отрече слуховете, че Епстийн я е запознал с Доналд Тръмп. „Злобни опити за опетняване на репутацията ми“ – така ги нарече Мелания.

„Никога не съм знаела за малтретирането на жертвите на Епстийн. Никога не съм участвал по никакъв начин“, заяви още съпругата на президента. Тя също отрече да познава Гислейн Максуел, сътрудничката на осъдения финансист.

Първата дама уточни, че съществува имейл от 2002 г. между нея и Максуел, публикуван в досиетата „Епстийн“, който тя определи като „непринудена кореспонденция“ и „учтив отговор“. Мелания Тръмп призова законодателите да дадат на възможност на жертвите на Джефри Епстийн да свидетелстват под клетва пред Конгреса.

„Всяка жена трябва да има своя ден, в който да разкаже историята си публично, ако желае, и след това нейните показания трябва да бъдат трайно вписани в протокола на Конгреса. Тогава, и само тогава, ще имаме истината“, обяви първата дама.

