Financial Times: До дни ще има мир между Израел и Ливан

Споразумението за прекратяване на огъня между Израел и Ливан може да влезе в сила в най-скоро време, прогнозира Financial Times (FT), позовавайки се на информирани източници. Примирието може да влезе в сила още тази седмица, вероятно след като израелските войски приключат операцията в южния ливански град Бинт-Джбейл. Междувременно високопоставен служител в администрацията на американския президент Доналд Тръмп заяви пред изданието, че Вашингтон не е настоявал за прекратяване на огъня в Ливан.

Според него този въпрос остава отделен от продължаващите преговори с Иран.

"Миротворецът" Тръмп приветства спирането на военните действия

Кабинетът по сигурността на Израел обсъжда евентуално примирие с Ливан

Въпреки това служителят отбеляза, че Тръмп би приветствал прекратяването на военните действия в Ливан, ако то стане част от по-широко споразумение между Израел и Ливан.

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф посочи, че завършването и консолидирането на всеобхватно прекратяване на огъня в Ливан ще бъде резултат от съпротивата и непоколебимата борба на Хизбула.

Iran’s Ghalibaf:



The completion and consolidation of a comprehensive ceasefire in Lebanon will be the result of the resistance and steadfast struggle of the great Hezbollah and the unity of the Axis of Resistance.



The United States must comply with the agreement.



"САЩ трябва да спазват споразумението. Съпротивата и Иран са една душа, както във война, така и в прекратяване на огъня. Америка трябва да се оттегли от грешката „Израел на първо място“, призова той.

По-рано бе съобщено, че заседанието на военно-политическия кабинет на Израел приключи без вземане на решение за прекратяване на огъня с "Хизбула" в южната част на Ливан.

Въпреки че ден по-рано ливанските медии писаха за възможно прекратяване на огъня, такива планове няма, сочат източници на "Джерусалем пост".

Изданието обръща внимание, че срещата на кабинета се състоя, след като САЩ поискаха от израелците да въведат "временно, символично прекратяване на огъня в Ливан", а властите в Ливан заявиха, че такава стъпка може да подпомогне усилията за разоръжаване на "Хизбула".

При това по време на последните заседания на кабинета няколко министри заявиха, че не са съгласни с примирие с "Хизбула", а някои дори призоваха за значително по-голямо ескалиране на военните действия, писа "Джерусалем пост".

Преговорите между Израел и Ливан се проведоха във Вашингтон. В Бейрут след преговорите заявиха, че призовават за прекратяване на огъня.

Израел: Не искаме французите да се бъркат в Ливан