Иран и САЩ са започнали да пишат ядрената сделка, но завършването ѝ ще е трудно

САЩ и Иран приключиха непреките ядрени преговори в Женева във вторник, 17 февруари - ден след като иранският външен министър Абас Арагчи се срещна с генералния секретар на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси в швейцарския град. Днес той заяви, че дискусиите с Вашингтон, при които посредник е Оман, са постигнали "добър напредък". Двете страни са постигнали консенсус за ръководните принципи за започване на изготвянето на евентуално споразумение.

"Не означава, че скоро ще постигнем споразумение"

Иран обаче предупреди, че постигането на сделка ще бъде трудно и не е нещо, което може да се обяви за предстоящо, по думите на Арагчи. Има въпроси, които все още не са разрешени, допълни той. Дотук се знае, че Техеран не е склонен напълно да спре да обогатява уран (САЩ и Израел твърдят, че това се прави с цел сдобиване с ядрено оръжие), но има данни, че е готов на отстъпки по темата в замяна на отмяна на санкции.

Ислямската република също така не желае да обсъжда други две важни теми, за които администрацията на Доналд Тръмп настоява, а и Израел го иска - ограничаване на програмата за балистични ракети и лимитиране на финансирането на иранските регионални проксита като хутите в Йемен, "Хизбула" в Ливан, проиранските милиции в Ирак и Сирия и т.н.

Разговорите в Женева са продължение на дискусиите от Оман по-рано през годината.

"Ние се споразумяхме за редица ръководни принципи, въз основа на които ще изготвим текста на евентуално споразумение“, каза Арагчи. "Това не означава, че скоро ще постигнем споразумение, но пътят е започнал. Когато става въпрос за изготвяне на текста, работата става трудна“, добави той, цитиран от опозиционната телевизия Iran International.

Иранският външен министър заяви, че все още не е определена дата за третия кръг от преговорите със САЩ, тъй като и двете страни ще изготвят проекти за потенциално споразумение, преди да определят дата. „Все още не е определена конкретна дата“ за третия кръг, заяви Абас Арагчи. "Беше договорено, че двете страни ще продължат да работят по проектотекстовете за евентуално споразумение, след което проектите ще бъдат обменени и ще бъде определена дата за третия кръг“, добави той.

Снимка: Абас Арагчи, Kremlin.ru

Абас Арагчи: "Иран не търси ядрено оръжие"

Арагчи заяви, че едностранното оттегляне на САЩ от ядреното споразумение с Иран през 2018 г. (по време на първия мандат на Доналд Тръмп) – официално известно като Съвместен всеобхватен план за действие (JCPOA) – е „явно нарушение на международно одобрено споразумение“. То също така „нанесе тежък удар на доверието и стабилността на многостранните задължения“, заяви иранският външен министър. „Това решение не само пренебрегна многостранните ангажименти, но и наложи неоправдани икономически и хуманитарни последствия за иранския народ“, каза той.

Споразумението, сключено при Барак Обама, предвиждаше ограничаване на иранската ядрена програма срещу облекчаване на международните санкции.

„Още по-тревожно беше прибягването до военна агресия срещу Иран през юни миналата година, в момент, когато бяхме в разгара на преговорите. Такова агресивно действие е в явно противоречие с основните принципи на Хартата на Организацията на обединените нации и международното право", заяви иранският топ дипломат, цитиран от Al Jazeera.

През юни миналата година САЩ се присъединиха към своя съюзник Израел в атаките срещу Иран, нанасяйки удари по три ирански ядрени съоръжения.

Абас Арагчи заяви, че Техеран многократно е потвърждавал, че „не се стреми да произвежда или придобива ядрени оръжия, които нямат място в доктрината за националната сигурност на Иран“. Договорът за неразпространение на ядрено оръжие обаче „изрично признава неотменимото право на всички държави членки да развиват научни изследвания, да произвеждат и използват ядрена енергия, включително обогатяване за мирни цели. Това право е неотменимо, не подлежи на преговори и е правно обвързващо“, заяви той, повтаряйки, че иранската ядрена програма е с граждански, не с военни цели.

