Иран пак затвори Ормузкия проток

Съвместното военно командване на Иран заяви, че Ормузкият проток е затворен отново. Като мотив за това решение бяха посочени продължаващите израелски атаки в Ливан и това, че САЩ са нарушили ангажимента си да сложат край на тази война, предадоха световните агенции. В изявление на командването, излъчено по иранската държавна телевизия, се казва, че ако агресията в Ливан продължи, то ще бъдат планирани последващи стъпки.

Кораби започнаха да преминават през протока

Кораби започнаха да преминават през протока след сключването на временно споразумение между САЩ и Иран по-рано през седмицата.

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Вчера Висшият съвет за национална сигурност на Иран обяви, че съгласно Меморандума за разбирателство от Исламабад корабите няма да заплащат такси за преминаване през Ормузкия проток през следващите 60 дни. В изявление Съветът съобщи, че кандидатстващите за преминаване през Ормузкия проток няма да дължат никакви такси за период от 60 дни, като тези разходи ще бъдат поети от администрацията на Иран.

Днес обаче, при израелски удари по Южен Ливан днес бяха убити най-малко 16 души, часове след появили се информации за постигнато споразумение за прекратяване на огъня.

Израелската армия нанесе удари по позиции на проиранската ливанска шиитска групировка "Хизбула“ в Южен Ливан в отговор на атаки срещу нейни войници, разположени в тази част на страната.

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