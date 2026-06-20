Китай оспорва западното господство с нова визия за света

Китайският президент Си Дзинпин продължава да промотира концепцията за изграждане на международен ред в съответствие с китайските принципи. Правителството в Пекин публикува Бяла книга за глобалното управление, в която призовава за създаването на "по-справедлив и балансиран" световен ред и заявява намерение да засили влиянието на развиващите се държави, съобщава Berliner Zeitung.

На пресконференция в Пекин външният министър Уан И заяви, че ролята на Организацията на обединените нации е изправена пред нарастващи предизвикателства. По думите му много страни от така наречения Глобален Юг са недостатъчно представени в международните организации. "Всички страни, независимо дали са големи или малки, силни или слаби, индустриализирани или развиващи се, са равноправни членове на международната общност", заяви Уан И, цитиран от Ройтерс. Още: Шишче за 0,19 евро, порция ориз - 0,13 евро: Сравнение на цените в Китай и България

Китай се позиционира като алтернативен модел

Новият документ представя Инициативата за глобално управление, обявена от Си Дзинпин през 2025 г., като принос на Китай за реформиране на международния ред. Пекин я определя като инструмент за укрепване на мултилатерализма и насърчаване на изграждането на "равноправен и устойчив многополюсен свят".

Западни мозъчни тръстове и експерти по Китай виждат в нея опит на Пекин да разшири политическото си влияние в рамките на Организацията на обединените нации и други международни структури. Например финансираната от ЕС изследователска мрежа "Европа в един променящ се свят" определи инициативата като част от стратегия, насочена към по-тясно съгласуване на международния ред с възгледите на Китай и държавите от Глобалния Юг.

Многополюсен свят вместо западно господство

Документът беше публикуван на фона на нарастващото напрежение между Китай и Съединените щати. Пекин отдавна обвинява Вашингтон, че използва международните институции за собствените си интереси и защитава доминиран от Запада световен ред. Си Дзинпин последователно призовава за изграждането на "многополюсен световен ред", в който развиващите се държави да имат по-голямо влияние. Още: Технология или шпионин? Китай създаде дрон-комар (ВИДЕО)

Уан И заяви, че светът се намира в "опасни води" и е изправен едновременно пред множество кризи. Според Ройтерс той е подчертал, че международната общност трябва да засили сътрудничеството и да разшири ролята на Организацията на обединените нации.

Публикуването на Бялата книга се вписва във външнополитическата линия, която Китай и Русия следват от години. По време на срещата си в Пекин през май Си Дзинпин и Владимир Путин призоваха за засилване на ролята на развиващите се държави и нововъзникващите икономики, както и за изграждане на "многополюсен световен ред". И двете страни редовно критикуват международната система, която според тях е доминирана от Запада, и се обявяват за реформиране на международните институции в полза на Глобалния Юг. Още: Китай държи Европа за гърлото с критичните суровини

Автор: Александър Шмалц за Berliner Zeitung

Превод: Ганчо Каменарски