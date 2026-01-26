Край Турция: Сирийската армия и племена влязоха в битка с кюрдските бойци въпреки примирието

Сирийската армия и племенни бойци влязоха в сражение с части, свързани със Сирийските демократични сили (СДС/SDF) - коалиция, съставена предимно от кюрдски бойци и подкрепяна през годините от САЩ заради битките ѝ с "Ислямска държава" (ИДИЛ). Въпреки постигнатото няколкодневно примирие боеве избухнаха на 25 януари в околностите на Кобани (това е кюрдското име на града, официалното е Айн ал-Араб) в Северна Сирия, точно край границата с Турция.

Анкара счита СДС за организация, свързана с Кюрдската работническа партия (ПКК), затова смята бойците за терористи и неведнъж заплашваше с унищожаването на СДС, ако тя не се интегрира в сирийската армия. Това трябваше вече да се е случило съгласно споразумение от миналата година, но все още се водят преговори.

Сраженията край Кобани

И СДС, и сирийското правителство обвиниха другата страна, че е започнала атаки близо до Кобани през уикенда. Сирийските държавни медии съобщиха, че СДС са изстреляли над 15 дрона, насочени към района на Сарин, и са обстреляли с миномети село, намиращо се близо до Джарабулус, от позиции от другата страна на река Ефрат. СДС отвърнаха, че на 25 януари сирийската армия е атакувала силите на групата по няколко оси около Кобани.

Два дни по-рано американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната - ISW - оцени, че сирийското правителство е разположило поне три дивизии, базирани в Алепо, по фронтовите линии на Кобани. Те включват милиции или бойци, участвали в подкрепяните от Турция офанзиви срещу Кюрдските народни защитни сили (YPG) в Северна Сирия. Разполагането на тези части може да допринася за неспазването на примирието от сирийската армия в определени случаи, гласи още оценката. YPG заяви, че примирието „съществува само на хартия“ в региона на Кобани, и обвини правителството за атаки в района.

Мобилизацията на племенни бойци в околностите на Кобани също допринася за боевете южно от града. Източник от Северна Сирия посочва, че племенни бойци от селата по източния бряг на река Ефрат, южно от Ал-Шуюк, са влезли в сражение със сили, свързани със СДС, които са пречели на движението по главния път, свързващ Ал-Шуюк със Сарин. Според тази информация сирийската армия е разположена в няколко села, които племенните бойци са освободили от сили, свързани със СДС.

Мащабната мобилизация на племенни бойци в провинциите Ракка, Дейр ез-Зор и Хасака - в Северна и Североизточна Сирия - допринесе значително за разгрома на СДС и за това правителството да превземе райони с арабско мнозинство. Контролът над тях премина от СДС в ръцете на Дамаск между 17 и 20 януари. А през миналата седмица американският президент Доналд Тръмп опита да посредничи между сирийския държавен глава Ахмед ал-Шараа за 4-дневно примирие между правителството и СДС, което бе удължено впоследствие. Това стана на фона на боеве, при които в едни на други ръце бяха предавани затвори със затворници от "Ислямска държава", имаше дори бягства: Тръмп е спрял боевете на Дамаск с кюрдите: Сложният пъзел в Сирия с "парче" от "Ислямска държава".

Племенните бойци, базирани в Североизточна Сирия, не са обект на примирието между правителството и СДС, посочва ISW.

Преговорите между правителството в Сирия и СДС продължават

Сирийското правителство и СДС ще продължат да водят диалог през следващите 15 дни, твърдят от Сирийските демократични сили. Споразумението за прекратяване на огъня бе удължено именно с толкова на 24 януари и на практика възложи на командира на СДС Мазлум Абди да осигури подкрепата на други лидери на групата за условията на сирийския президент Ахмед ал-Шараа. Те включват интегрирането на СДС и останалата територия, контролирана от Сирийските демократични сили, в сирийската държава.

Абди може да не успее да си осигури подкрепата на други лидери на СДС за условията на Ал-Шараа, дори ако примирието бъде удължено, за да му се даде повече време да се консултира с ръководството на СДС, гласи друга оценка на ISW. Според медии, подкрепящи СДС, на 25 януари Абди се е срещнал с делегация, свързана с Кюрдския национален съвет, за да обсъдят примирието. Той е разговарял и с председателя на Демократичната партия на Кюрдистан Масуд Барзани в същия ден. През последните седмици Барзани е действал като посредник между Абди и сирийското правителство.

Хуманитарна криза

Удължаването на примирието дава възможност на правителството да доставя хуманитарна помощ в контролираните от СДС райони в Северна Сирия. Сирийската армия създаде два хуманитарни коридора в Кобани и град Хасака, за да даде възможност на цивилните да получат достъп до помощ, медицинско лечение и основни продукти от първа необходимост. Първият конвой с хуманитарна помощ, превозващ медицински материали, храна и гориво, пристигна в Кобани на 25 януари. Доставката на помощ е особено необходима за жителите и вътрешно разселените лица там, тъй като градът няма достъп до ток, вода, основни хранителни продукти или интернет от поне 20 януари насам. Не е ясно дали обстрелът на СДС е причинил повреда на електроенергийната и водната инфраструктура в Кобани, или правителството умишлено е прекъснало достъпа на града до тези ресурси.

Сирийските правителствени сили са разположени в покрайнините на Кобани и Хасака, но не им е позволено да влизат в нито един от двата града съгласно споразумението за прекратяване на огъня, което сирийското правителство и СДС удължиха на 24 януари. Специална мисия на Министерството на вътрешните работи в Дамаск беше разположена ден по-късно, за да осигури коридора Кобани близо до магистрала М4.

Сирийското правителство не призова цивилните в Кобани и Хасака да използват коридорите за евакуация от тези градове, което предполага, че правителствените сили не планират да започнат незабавно операция за настъпление към някой от двата града. Развитието на събитията и разполагането на правителствените сили около Кобани наподобява последните операции на Дамаск за изолиране и отслабване на СДС в град Алепо и Дейр Хафер, което предполага, че сирийската армия може да приложи подобен подход и в Кобани. Този подход би включвал отваряне на евакуационен маршрут, за да се даде възможност на цивилните да напуснат града, преди да е започнала атака. Ако сирийското правителство призове цивилните да се евакуират, това ще бъде индикатор за предстоящи военни операции в района на Кобани.

