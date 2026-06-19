Мравки пият гориво: Нашествие на насекоми в резервоарите притесни шофьори (ВИДЕО)

Какво ще направите, ако спрете на бензиностанция, за да заредите автомобила си, но когато отворите капака на резервоара, видите, че хиляди мравки са се настанили там и "пият" от горивото? Е, в Индия се е случило точно това или поне популярно в социалните мрежи видео твърди така.

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Индийското правителство насърчава прехода от изкопаеми горива към по-чисти алтернативи, като в момента в страната се използва гориво E20 – смес с етанол. Въпреки че гражданите като цяло приемат тази промяна, се наблюдава и съпротива, като в социалните медии се появяват множество твърдения, че горивото уврежда превозните средства. В едно от тези твърдения се разпространи видео, показващо капачката на резервоара на кола, населена с мравки, като се твърдеше, че това се е случило заради E20 в резервоара. Въпреки това, Bharat Petroleum вече поясни, че видеото е подвеждащо, пише NDTV.

Мравки в капачката на резервоара

E85 एथेनॉल पेट्रोल डलवाने पहुंचा एक व्यक्ति, लेकिन उससे पहले उसकी गाड़ी पर चींटियों का जमावड़ा देखकर हर कोई हैरान रह गया। pic.twitter.com/anfz3tAk7P — ʀᴜᴅʜʀᴀ ʏᴀᴅᴀᴠ🇮🇳 (@Rudhrayadav001) June 14, 2026

Краткото видео, което циркулира в социалните медии, показва колония от мравки в близост до капачката на резервоара на автомобил. Струва си да се отбележи, че видеото не показва целия автомобил. Въпреки това, то ясно показва стикера за гориво E20 върху капачката, което показва, че автомобилът е съвместим с гориво със смес от етанол. Въпреки че произходът на видеото не е известен, то се разпространи широко, като потребителите в социалните медии повярваха на твърдението и разпространиха информацията по-нататък.

Разяснение на BPCL

В отговор на твърдението "Bharat Petroleum Corporation Limited" публикува разяснение, в което се посочва: "BPCL проучи твърденията, разпространявани в социалните медии, относно струпването на мравки около капачките на резервоарите на превозните средства и предполагаемата им връзка с бензина E20. Етанолът за гориво, използван за смесване с бензин, се произвежда чрез процеси на ферментация и дестилация, които премахват остатъчните захари от крайния продукт. Освен това етанолът за гориво съдържа денатуратори, които отблъскват насекомите.

BPCL has examined the claims circulating on social media regarding ants congregating around vehicle fuel filler caps and their alleged association with E20 petrol.



Fuel-grade ethanol used for petrol blending is produced through fermentation and distillation processes that… pic.twitter.com/1qED7xBBhe — Bharat Petroleum (@BPCLimited) June 17, 2026

След смесването характерната миризма на въглеводороди в бензина остава доминираща спрямо всякаква присъща миризма на етанол. В допълнение, бензинът, смесен с етанол, се отличава с по-ниско образуване на горивни пари в сравнение с конвенционалния бензин. В резултат на това няма идентифицируем привличащ фактор, свързан с горивото E20, който да кара мравките или други насекоми да се събират около капачките на резервоарите на автомобилите.

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Следователно твърденията, предполагащи връзка между горивото E20 и привличането на мравки, нямат научна основа. Твърденията, разпространявани в социалните медии, са неоснователни и не се подкрепят от научни доказателства."

Бензин E20

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Бензинът E20 е смес от обикновен бензин и 20 процента етанол – биогориво, което обикновено се получава от култури като захарна тръстика и царевица. Идеята зад това гориво е проста: да се намали зависимостта на Индия от вноса на суров нефт и едновременно с това да се намалят емисиите. Етанолът гори по-чисто от бензина, което спомага за намаляване на въглеродния оксид и други вредни замърсители. За обикновените потребители бензинът E20 не се усеща коренно различно, но изисква превозните средства да са съвместими с него. Много от по-новите автомобили и двуколесни превозни средства, продавани в Индия, вече са проектирани или настроени да работят с E20 без проблеми, докато по-старите превозни средства може да се наложи да претърпят незначителни настройки или да отбележат леко понижение на горивната ефективност.

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