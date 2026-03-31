На най-многолюдната държава в света ще й трябва 1 година, за да преброи населението си

Периодичните преброявания на населението са задължение и необходимост за всяка държава по света и обикновено, ако са внимателно организирани, преминават сравнително лесно и безпроблемно. И сравнително бързо.

Не така обаче стоят нещата за най-големите държави на планетата. Там преброяването е дълго и изнурително усилие, което отнема много време.

Индия ще се брои 1 година

Така стана ясно, че Индия е готова да проведе своето мащабно 1-годишно преброяване, като над 3 милиона служители ще бъдат ангажирани, за да преброят всеки жител на най-населената държава в света.

Това колосално начинание, 10-годишно проучване, първоначално планирано за 2021 г., беше отложено поради пандемията от COVID-19, пише Independent.

Преброяването на населението ще започне на 1 април, като ще бъде даден първоначален кратък период за гражданите, които желаят да се регистрират онлайн, потвърди правителството.

Впоследствие процесът ще включва две отделни фази на физически проучвания от врата на врата.

Първата фаза ще се фокусира върху събирането на данни за жилищата и тяхното състояние, докато втората ще се фокусира върху жителите, включително техните икономически и социални профили, заяви комисартя по преброяването Мритунджай Кумар Нараян.

С население, надхвърлящо 1,4 милиарда души, през 2023 г. Индия официално надмина Китай като най-многолюдна страна в света, сочат данните на Фонда за населението на ООН.

Въпреки огромното си население, анализатори и икономисти гледат на този аспект на Индия без особена тревога.

Дългото и тежко преброяване

Правителството е последователно в грижата за предимно младото си население, виждайки го като сериозна възможност за култивиране на голям брой квалифицирани работници, особено на фона на борбата на много големи световни икономики с проблема с намаляващата и застаряваща работна сила.

Преброяването ще събере и подробности за кастите, обяви Нараян. Твърдата система за социална диференциация датира от хиляди години и е важна част от индийския живот и политика.

Съществуват десетки политически партии, основани на касти, и много държавни институции са принудени да предлагат квоти за утвърдителни действия на така наречените по-нисши касти за работа и места в университети.

Поддръжниците на инициативата настояват за необходимостта от данни за тези, които имат нужда от правителствена помощ, докато критиците смятат, че кастата няма място в страна с амбиции да се превърне в голяма световна сила.

Индия проведе преброяването си през 2011 г. за първи път от 80 години, но данните не бяха напълно публикувани поради опасения относно тяхната точност.

Очаква се преброяването да приключи през март следващата година. Нараян заяви, че няколко набора от данни от преброяването, записани дигитално за първи път, ще бъдат публикувани скоро след това.

Въпреки че Индия е най-населената страна в света с 1,46 милиарда души, общият коефициент на плодовитост е паднал под две деца на жена, сочи доклад на Фонда на ООН за населението от 2025 г.

Мохан Бхагуат, ръководителят на RSS – идеологическият основател на партията Бхаратия Джаната на премиера Нарендра Моди, заяви по-рано, че броят на населението трябва да остане "контролиран, но достатъчен".

