Никой не пише и не получава писма: Газа е лишена от най-стария инструмент за солидарност

"Има войни, които заглушават гласовете, и има войни, които заглушават дори опитите за говорене. Газа издържа и двете. Някога едно писмо можеше да пресече граници като доказателство за живот – крехка нишка, свързваща тези вътре с по-широкия свят. Дъщеря можеше да пише на баща си, майка на сина си, млад мъж на любимата си, студент на приятел в чужбина. Пликът носеше повече от просто думи, той носеше признание, присъствие, тихата увереност, че някой знае, че съществуваш", това се посочва в анализ на турския политически анализатор Мехмет Шукру Яман за Анадолската агенция.

По думите му днес дори тази нишка е прекъсната и пощенските станции лежат в руини, пощенските чанти са празни, а ръцете, които някога са протягали ръка за писма, сега не поемат нищо.

"В Газа животи угасват и възможността за признание е погребана заедно с тях. Липсата на пощенска връзка не е просто техническа повреда, а колапс на един от най-старите инструменти за солидарност на човечеството", пише авторът.

Войната в Украйна и пощите

Той обръща внимание, че по отношение на войната в Украйна - Всемирният пощенски съюз (ВСПС) е действал бързо: той признава пощенските услуги за жизненоважна инфраструктура, мобилизира средства за спешна помощ и призовава глобалната мрежа за солидарност.

"Посланието беше ясно: комуникацията е спасителен пояс, а не лукс. В Газа не са задействани подобни механизми. Нямаше спешно финансиране, нямаше координирана логистика, нямаше призиви за солидарност. Мълчанието е поразително. Независимо дали е умишлено или не, резултатът е един и същ: някои конфликти се посрещат с институционална мобилизация, други - с тихо бездействие", пише още Яман.

Идеята за универсалната мрежа

Яман напомня, че международните пощенски институции са създадени, за да гарантират, че комуникацията продължава дори когато границите се затварят или избухват конфликти.

"Всемирният пощенски съюз (UPU), PostEurop и Пощенският съюз за Средиземноморието (PUMed) споделят мандата да поддържат това, което се нарича „универсална услуга“: правото на всеки човек да изпраща и получава кореспонденция, независимо от географското положение или политиката. Този принцип не е символичен", смята още анализаторът и изтъква, че той е записан в Устава и оперативните разпоредби на Всемирния пощенски съюз (ВСПС), задължавайки държавите членки да улесняват трансграничните услуги без дискриминация.

"Логиката е проста: дори политическите споразумения да се провалят, нуждата на човечеството от свързване трябва да остане защитена. В моменти на криза от пощенската система се очаква да преодолява разделенията, а не да ги отразява", добавя още той.