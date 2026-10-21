През сателит от Космоса: Британец откри най-щастливата мечка на Камчатка

Британец случайно откри забавно и красиво изображение от Камчатка, докато разглеждал Google Earth. Снимката, получена чрез сателитните карти на Google, стана особено популярна тези дни в социалните мрежи, защото показа картина от дивата природа, която малцина от нас биха имали късмета да видят на живо.

На кадъра е уловена кафява мечка сред стотици сьомги в Курилското езеро в Камчатка. Водите буквално гъмжат от риба, която животното дори не е нужно да ловува - то само трябва да протегне лапа, за да извади поредната риба и да засити глада си.

Курилското езеро е едно от основните места, където огромен брой сьомги се стичат, за да хвърлят хайвера си. Това пък на свой ред е благоприятно условие тук да живее една от най-големите популации на кафяви мечки.

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Brit spots a bear standing in the middle of a massive run of red fish on Google Earth in Kamchatka, Russia https://t.co/CwIeWpTjvE — RTVisual (@RT_Visual_on_X) October 14, 2026