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През сателит от Космоса: Британец откри най-щастливата мечка на Камчатка

21 октомври 2026, 11:29 часа 1029 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/Х
През сателит от Космоса: Британец откри най-щастливата мечка на Камчатка

Британец случайно откри забавно и красиво изображение от Камчатка, докато разглеждал Google Earth. Снимката, получена чрез сателитните карти на Google, стана особено популярна тези дни в социалните мрежи, защото показа картина от дивата природа, която малцина от нас биха имали късмета да видят на живо. 

На кадъра е уловена кафява мечка сред стотици сьомги в Курилското езеро в Камчатка. Водите буквално гъмжат от риба, която животното дори не е нужно да ловува - то само трябва да протегне лапа, за да извади поредната риба и да засити глада си. 

Курилското езеро е едно от основните места, където огромен брой сьомги се стичат, за да хвърлят хайвера си. Това пък на свой ред е благоприятно условие тук да живее една от най-големите популации на кафяви мечки. 

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Камчатка Мечка Google Earth риба сьомга
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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