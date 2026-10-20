Екзекуция в Саудитска Арабия на младоженци, защото се целуват в Мека?

Саудитска Арабия е екзекутирала мъж и жена, граждани на Бангладеш. за "неприлични действия" в джамия в свещения за исляма град Мека - на 14 октомври. Това съобщават BBC и The Telegraph.

Министерството на вътрешните работи на Саудитска Арабия официално не е уточнило точно какво е престъплението. Потребители на социалните медии твърдят, че става въпрос за младоженци и те просто са се целували. Присъдата е "тазир", което в ислямското право (шериат) се отнася до наказания, оставени на преценката на съдията, а не описани в Корана.

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Властите на Бангладеш заявиха, че са научили за екзекуциите едва след като са били извършени. Дака е поискала подробности от Рияд относно обвиненията и съдебните производства. Правителството на Бангладеш обмисля репатрирането на телата. Повече от три милиона граждани на Бангладеш живеят и работят в Саудитска Арабия.

По-рано този месец Саудитска Арабия отмени смъртната присъда на гражданин на Шри Ланка, осъден за "богохулство" заради коментар във Facebook. Решението е взето след обществено недоволство и дипломатически усилия от страна на Шри Ланка.

Според Amnesty International, Саудитска Арабия е екзекутирала около 100 души тази година, много от които са чужденци, осъдени за престъпления, свързани с наркотици.

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