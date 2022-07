Путин със съболезнователно писмо за Шиндзо Абе, световните лидери скърбят

"Моля, приемете моите най-дълбоки съболезнования по повод кончината на Вашия син и съпруг Шиндзо Абе", пише Путин в писмото, адресирано до майката и съпругата на убития 67-годишен мъж.

„Пожелавам на вас и на вашето семейство сила и кураж пред тази тежка, непоправима загуба“, написа руският президент в Telegram и допълни, че Шиндзо Абе е направил много за развитието на „добрите съседски отношения“ между Русия и Япония.

Редица световни лидери изказаха съболезнования за смъртта на бившия премиер, който беше прострелян два пъти по време на предизборна реч в град Нага. Полицията веднага задържа 41-годишния стрелец, а Шиндзо Абе часове наред се бореше за живота си. Той обаче издъхна в болницата около 17 ч. местно време след обилен кръвоизлив.

"Невероятно тъжна новина за Шиндзо Абе. Мнозина ще запомнят неговото глобално лидерство в невиждани времена. Мислите ми са със семейството му, приятелите му и японския народ. Обединеното кралство е с вас в този мрачен и тъжен момент", написа в Twitter британският премиер в оставка Борис Джонсън.

Incredibly sad news about Shinzo Abe.



His global leadership through unchartered times will be remembered by many. My thoughts are with his family, friends and the Japanese people.



The UK stands with you at this dark and sad time. — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 8, 2022

"Шокиран и натъжен съм от трагичната кончина на един от най-скъпите ми приятели - Шиндзо Абе. Той беше изтъкнат световен държавник, изключителен лидер и забележителен администратор. Той посвети живота си на това да направи Япония и света по-добро място", публикува в социалните мрежи индийският премиер Нарендра Моди.

I am shocked and saddened beyond words at the tragic demise of one of my dearest friends, Shinzo Abe. He was a towering global statesman, an outstanding leader, and a remarkable administrator. He dedicated his life to make Japan and the world a better place. — Narendra Modi (@narendramodi) July 8, 2022

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен нарече Абе "прекрасен човек", а убийството му - "брутално и малодушно".

A wonderful person, great democrat and champion of the multilateral world order has passed away.



I mourn with his family, his friends and all the people of Japan.



This brutal and cowardly murder of @AbeShinzo shocks the whole world. pic.twitter.com/ztSJnlDsi6 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 8, 2022

Австралийският премиер Антъни Албанезе написа, че 67-годишният бивш министър-председател на Япония е бил "голям приятел и съюзник на Австралия" и се обърна към народа на Япония: "Скърбим заедно с вас".

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че "Япония е загубила велик министър-председател".

Френският президент Еманюел Макрон заяви в Twitter: "От името на френския народ изразявам съболезнования на японските власти и народ след убийството на Шиндзо Абе. Япония загуби един велик министър-председател, който посвети живота си на страната си и работеше за постигане на баланс в света".

Au nom du peuple français, j’adresse mes condoléances aux autorités et au peuple japonais après l’assassinat de Shinzo Abe. Le Japon perd un grand Premier ministre, qui dédia sa vie à son pays et œuvra à l’équilibre du monde. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 8, 2022

Държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен нарече убийството на Абе "шокиращо" и описа бившия премиер като "лидер с голяма визия" и "изключителен партньор", който изведе американско-японските отношения "на нови висоти". "Това е дълбоко обезпокоително само по себе си, то е и толкова силна лична загуба за много хора", каза Блинкен в петък.

Германският канцлер Олаф Шолц заяви, че е "шокиран и дълбоко натъжен" от смъртта на Абе.

Das tödliche Attentat auf @AbeShinzo macht mich fassungslos und tieftraurig. Mein tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie, meinem Kollegen Fumio @kishida230 und unseren japanischen Freundinnen und Freunden. Wir stehen auch in diesen schweren Stunden eng an der Seite Japans. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) July 8, 2022

Израелските лидери също се изказаха, като министър-председателят Яир Лапид похвали Абе като "един от най-важните лидери на съвременна Япония и истински приятел на Израел". Президентът Исаак Херцог също направи изявление, в което заяви, че е "ужасен от подлото убийство на Шиндзо Абе, един от най-изтъкнатите лидери на Япония в днешно време".

Японският министър-председател Фумио Кишида изрази "най-дълбоките си съболезнования" на семейството на бившия лидер, като заяви: "Той беше мой личен приятел, с когото прекарах много време". По време на пресконференция в петък Кишида каза, че изпитва "голямо уважение към наследството, което Абе остави след себе си". Допълни, че е получил много съвети от своя предшественик и е благодарен за топлата му подкрепа.

Президентът на Южна Корея Юн Сук-йол изрази шок и скръб от смъртта на Шиндзо Абе. "Изказвам съболезнованията си на опечаленото семейство и на японския народ, който загуби най-дългогодишния министър-председател и уважаван политик в историята на Япония. Стрелбата, при която беше убит министър-председателят Абе, е неприемливо криминално деяние".