САЩ се махнаха от Ирак, Иран веднага удари там - по кюрдски лагери (ВИДЕО)

Иран е атакувал с далекобойни дронове клас "Шахед" поне три лагера на кюрдски бойци в Ирак в района на град Ербил. Това са бази на опозиционни фракции като Демократическата партия на Иранския Кюрдистан (KDPI) и организацията "Ксабат", които Техеран класифицира като заплаха за сигурността си.

Все още няма данни за човешки жертви, но е ясно, че има сериозни щети. И това става точно след като американската армия окончателно се изтегли от Ирак - ОЩЕ: Иран пак иска да лети нормално до Ирак

Излезе и потвърждение, че йеменските бунтовници "хути" са успели да уцелят самолет на авиокомпания Saudia и то на международното летище "Крал Халид" в саудитската столица Рияд - това стана на 8 октомври. Самолетът е сериозно повреден и напълно унищожен, след като е избухнал пожар - хутите обявиха, че са изстреляли балистични ракети по летището, саудитските власти отговориха, че ракетите са свалени, но отломки са ударили самолета. Инцидентът доведе до масови закъснения. Само в деня на атаката на летището в Рияд бяха анулирани над 335 полета.

WATCH: Footage confirms a Houthi strike hit a stationary aircraft at Riyadh Airport, Saudi Arabia. https://t.co/0FLJXDyA4U — Clash Report (@clashreport) October 8, 2026

Атаката е част от избухналата вече буквално война в Йемен, където с подкрепата на Саудитска Арабия проправителствените сили тръгнаха срещу хутите.

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