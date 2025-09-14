Силно земетресение разлюля Индия (ВИДЕО)

Земетресение с магнитуд 5,8 разтърси североизточната част на Индия, предаде индийската новинарска агенция ПТИ. Няма данни за жертви или материални щети.
A magnitude 5.9 earthquake struck near Dhekiajuli, Assam at 4:41 pm IST, sending strong tremors across Guwahati, Northeast India, Bangladesh, and Bhutan. #भूकंप #भूकम्प #Sismo— GeoTechWar (@geotechwar) September 14, 2025
No casualties or major damage have been reported; authorities remain on alert for aftershocks. pic.twitter.com/lzUd0iioaW
Земетресението е регистрирано днес в 16:41 ч. местно време (13:41 ч. българско време) с епицентър в окръг Удалгури и дълбочина на 5 км.
