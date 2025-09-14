Войната в Украйна:

Силно земетресение разлюля Индия (ВИДЕО)

14 септември 2025, 15:50 часа 138 прочитания 0 коментара
Земетресение с магнитуд 5,8 разтърси североизточната част на Индия, предаде индийската новинарска агенция ПТИ. Няма данни за жертви или материални щети.

Земетресението е регистрирано днес в 16:41 ч. местно време (13:41 ч. българско време) с епицентър в окръг Удалгури и дълбочина на 5 км.

 

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
