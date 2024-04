След атаката на Иран: Курсът за отговор на Израел изглежда ясен

Военният кабинет на Израел беше формиран след атаката на "Хамас" от 7 октомври, 2024 година, като в него влизат представители на целия политически спектър в Израел. Кабинетът се състои от Ганц, министър-председателя Бенямин Нетаняху и министъра на отбраната Йоав Галант. Сред останалите присъстващи на днешната среща бяха началникът на щаба на отбранителните сили генерал-лейтенант Херци Халеви, директорът на Мосад Дейвид Барнеа, членовете наблюдатели Гади Айзенкот и Арие Дери, съветникът по националната сигурност Цачи Ханегби и секретарят на кабинета Йоси Фукс: Първи данни: Десетки дронове "Шахед" са изстреляни към Израел

Иран изпита силата на израелската система за сигурност. "Иранската атака показа, че светът ясно стои заедно с Израел пред лицето на опасността", каза Ганц, цитиран от CNN.

This is what a 99% interception rate looks like. Operational footage from the Aerial Defense System protecting the Israeli airspace: pic.twitter.com/eAwcUPUDw2