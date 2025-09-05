След опустошителния трус: Ново силно земетресение разлюля Афганистан

Земетресение с магнитуд 6,2 разлюля днес Югоизточен Афганистан, съобщи германският Изследователски център за геофизични науки, цитиран от Ройтерс. Огнището на труса е било на дълбочина от 10 километра.

Още: Най-малко 600 души са загинали при земетресението в Афганистан

Той стана след силното земетресение в Източен Афганистан в неделя вечерта, което по последни данни е отнело живота на повече от 2200 души и е раниха над 3600, разрушавайки цели села и оставяйки десетки хиляди хора без дом. Трусът с магнитуд 6 също бе на дълбочина от 10 километра, предаде БТА.

Още: Силно земетресение в Афганистан, има загинали (ВИДЕО)

Много от оцелелите останаха без дом, а хуманитарни организации предупредиха за оскъдни ресурси. ООН предупреди за критична нужда от храна, осигуряване на подслон и медицински материали.