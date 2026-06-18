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Тревога в Индонезия: Вулканът Левотоби изригна за шести път (ВИДЕО)

18 юни 2026, 11:21 часа 477 прочитания 0 коментара
Снимка: Pexels / Pixabay
Тревога в Индонезия: Вулканът Левотоби изригна за шести път (ВИДЕО)

Вулканът Левотоби в Индонезия изригна за шести пореден път. Стълбове от пепел се издигнаха на височина до 3,8 километра след земетресение с магнитуд 6,7, което удари региона малко преди това. Властите призоваха жителите и туристите да стоят на поне пет километра от кратера.

В началото на май трима души загинаха, а най-малко пет бяха ранени, в резултат на изригването на вулкана Дуконо в Източна Индонезия. Двама от загиналите са от Сингапур и са били част от група туристи, изкачвали вулкана в провинция Северно Малуку, когато той изригна.

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Вулкан Индонезия
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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