Тревога в Индонезия: Вулканът Левотоби изригна за шести път (ВИДЕО)

Вулканът Левотоби в Индонезия изригна за шести пореден път. Стълбове от пепел се издигнаха на височина до 3,8 километра след земетресение с магнитуд 6,7, което удари региона малко преди това. Властите призоваха жителите и туристите да стоят на поне пет километра от кратера.
😱 Mount Lewotobi in Indonesia erupted six times in a row— NEXTA (@nexta_tv) June 18, 2026
Ash columns rose as high as 3.8 kilometers into the sky, following a magnitude 6.7 earthquake that struck the region shortly beforehand.
Authorities have urged residents and tourists to stay at least five kilometers away… pic.twitter.com/XsCKLS5qIP
В началото на май трима души загинаха, а най-малко пет бяха ранени, в резултат на изригването на вулкана Дуконо в Източна Индонезия. Двама от загиналите са от Сингапур и са били част от група туристи, изкачвали вулкана в провинция Северно Малуку, когато той изригна.