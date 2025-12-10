Турция се подготвя за мегапроцес: Изгражда съдебна зала за над 2000 души по делото срещу Имамоглу

Турция е започнала ускорено изграждане на огромна съдебна зала с площ от 3240 кв. м. и капацитет да побере общо 2295 души в близост до затвора "Мармара" в подготовка за делото за корупция в Истанбулската голяма община, съобщава в. "Биргюн", цитиран от БТА. През ноември Главната прокуратура в Истанбул внесе обвинителен акт от близо 4000 страници, с който иска до близо 2400 години затвор за арестувания през март заедно с редица общински служители бивш кмет на Истанбул Екрем Имамоглу по обвинения в създаване и ръководене на организирана престъпна група.

Наред с Имамоглу в обвинителния акт са посочени още над 400 заподозрени в участие в организацията и извършване на измами за над 160 милиарда турски лири (3,267 млрд. евро). Съд в Истанбул вече е приел обвинителния акт на турската прокуратура, но все още не е ясно кога и къде ще се проведе първото заседание по случая.

Към момента най-голямата съдебна зала в комплекса „Мармара“, който се намира в истанбулската община Силиври, има капацитет от около 800 души, а различни турски медии твърдят, че звуковата и видео системите в нея са неизправни и неподходящи за използване, отбелязва „Биргюн“. В същото време експерти посочват, че ако всеки от 402-мата заподозрени по случая бъде представляван от поне един адвокат, капацитетът на наличната зала ще бъде изпълнен само от тях, без да бъдат включени техните роднини, представителите на медиите, зрителите и служителите на съда.

Новата съдебна зала на комплекса ще бъде изградена в срок от 60 до 120 дни именно с цел да отговори на нуждите на съда както за делото за корупция в Истанбулската община, така и за други дела от подобен мащаб. При завършването си новата зала, която е проектирана да побира 555 обвиняеми, 1268 адвокати и 472 зрители едновременно, ще се превърне в най-голяма зала от подобен тип в Турция.

Като част от плана за сигурност над 500 жандармеристи ще бъдат на смяна по време на заседанията в новата зала, а обвиняемите ще бъдат транспортирани до мястото чрез подземни тунели.