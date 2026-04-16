Заради Ормузкия проток: Още една държава субсидира градския транспорт

Филипинското президентство разпореди отпускане на субсидии за гориво за фирмите на градския транспорт и шофьорите, както и отстъпки в цените на билетите за пътниците. Целта е да се смекчи ефектът от поскъпването на горивата, предизвикано от конфликта в Близкия изток, съобщи Филипинската новинарска агенция (ФНА).

По силата на програмата операторите и шофьорите ще получават субсидии между 40 и 100 филипински песо (около 0.6 - 1.45 евро) на километър, за да компенсират загубите от повишените разходи за гориво. В замяна те са длъжни да предоставят 20% намаление на цените за пътниците по съответните линии.

Прилагането на мерките започна тази седмица в столицата Манила по натоварените булеварди, като постепенно мерките ще започнат да се прилагат в цялата страна.

Горивните субсидии ще се отпускат чрез лицензирани бензиностанции под наблюдението на Министерството на енергетиката.

От своя страна регулаторният орган трябва да следи за спазването на схемата за намаление на билетите и ще публикува тарифи, които да ориентират пътниците за новите цени. Предвиденото намаление е допълнително към вече действащата 20-процентна отстъпка за възрастни хора и хора с увреждания.

