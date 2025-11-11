30 години Вуковар все още помни: Напрежение около изложба за сръбската жена - герой

Заради напрежение отмениха изложбата „Сръбкиня, героиня от Първата световна война“ във Вуковар. Причината е, че в този период преди повече от 30 години хиляди войници и цивилни хървати са избити от югославската армия, съобщава хърватската медия "Индекс". Ето защо кметът на Вуковар Мариян Павличек поиска от организаторите на изложбата да отложат изложбата, чието откриване трябваше да бъде насрочено за 11 ноември, „за ноември“, считайки я за неподходяща в месеца, в който Денят на паметта на Вуковар почита 2717 загинали и изчезнали хърватски защитници и цивилни.

„Предвид събитията и искането на кмета за отлагане на изложбата, искаме да изпратим послание за мир и разбирателство. Решихме да отложим откриването на изложбата за декември", каза председателят на Съвместния съвет на общините (ЗСО) ДеянДракулич.

Градът не иска изложбата

В нощта преди планираното откриване сградата във Вуковар, където трябваше да се проведе изложбата за сръбските жени в Първата световна война, беше облепена с плакати и снимки от обсадата на града през 1991 г.

На фасадата и прозорците се появиха снимки на членове на Югославската армия и паравоенни формирования, включително снимки на заловени цивилни и защитници, сцени от Велепромет и масови гробове, както и войници с оръжие. До тях имаше надписи „Кой за какво – сърби за герои“ и „Правителството на Република Хърватия или Република Сръбска!?“.

Според публикация във Facebook, снимките са публикувани от членове на фен групата Bad Blue Boys Vukovar.

Други подобни събития

Припомняме, че само преди седмица група около 50 млади мъже прекъснаха програмата за Дните на сръбската култура, заявявайки, че тя не може да се проведе по време на честването на падането на Вуковар. Нещо повече - по време на събитието са се чули и усташки поздрави.

Събитията в Хърватия обаче се случва след честването на Кумановската битка от Първата Балканска война, както и на фона на етническото напрежение в Черна гора, за което религиозният водач там твърди, че е свързано със Сърбия.