Докато фалшиви сигнали за бомби заляха училища в Сърбия: Журналисти откриха граната в Босна и Херцеговина

След България и Хърватия - фалшиви сигнали за бомби не подминаха и училища в Сърбия. Учениците в пет начални училища и едно средно са били евакуирани, а полицейски екипи са претърсвали сградите, съобщи хърватската медия "Индекс". Полицията потвърди пред портала Jugmedia, че заплахите, както и в предишни случаи, са дошли по имейл. Сред институциите, в които занятията са били преустановени, са Музикалното училище в Лесковац и Начално училище „Светозар Маркович“ във Вучье.

Към тази сутрин съобщения за поставени взривни устройства са достигнали и до множество начални и средни училища в Южнобачки окръг. Съобщенията са изпратени на официалните имейл адреси на училищата. Занятията са преустановени и в няколко училища в Белград. В Нови Сад началното училище „Вук Караджич“ е евакуирано поради същата заплаха.

Босненски журналисти откриха ръчна граната до редакцията си

В четвъртък следобед е намерена ръчна граната до офиса на Радио и телевизия Херцег-Босна (RTV HB) в Киселяк, Централна Босна, а по-късно беше съобщено, че е обезвредена.

Бомбата е открита от журналисти от Радио и телевизия Херцег-Босна, които са съобщили за нея в полицията. Малко след това полицията е обезопасила мястото на инцидента и е провела разследване, а екип от Федералната администрация за гражданска защита е премахнал взривното устройство.

През юли тази година на същото място е открита ръчна граната. Тогава, по време на полицейско разследване, е установено, че взривното устройство е паднало от покрива на сграда по време на строителни работи. Този път по тази сграда не е имало работа. ОЩЕ: Сходни с тези в България: Бомбени заплахи и в Хърватия