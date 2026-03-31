Експанзията на Иран на Балканите: В главните роли - иранските дипломати

Иран, изглежда, е предприел своеобразна дипломатическа експанзия на Балканите, която осъществява чрез своите посолства. Тя се забелязва след ожесточаването на конфликта в Близкия изток и американско-израелските удари в Техеран, убийството на иранския лидер Али Хаменей и последвалите ирански атаки. Освен оръжията - Техеран ползва и своите дипломати, въпреки неотдавнашните призиви на израелския премиер Бенямин Нетаняху държавите да прекратят отношенията си с иранската държава.

Нещо повече - активността на иранските дипломати на Балканите изобщо не остава незабелязана и влиза в новинарските хроники в региона. Макар и да са доста често реактивни - проявите на иранските дипломати могат да бъдат разглеждани като психологически и информационни въздействия.

С други думи, те създават усещане на несигурност и целят сплашване не само на съответните държавни власти, към които са отправени, но и на обществата, защото конфликтът в Близкия изток тревожи гражданите.

От последните активности на иранските посолства в региона забелязваме особена близост на Техеран с Белград. Докато едни държави са заплашвани и предупреждавани от иранските посолства, Турция например все още води диалог с иранската държава, докато Албания е прекратилила дипломатическите си отношения със страната.

Заплахите срещу съседите ни

Румънската телевизия Antena 3 и CNN съобщиха в края на март, че иранският посланик в България е отправял предупреждение към Румъния, което звучеше изключително заплашително.

"Тази война не е война на Румъния или на България. Вие нямате никакво участие в тази война срещу моята страна. Само американците използват различни бази, за да атакуват нашата територия, нашата страна. Ако дадена база се използва за военни действия срещу нашата територия, не би ли трябвало тези бази да бъдат легитимни цели? Не би ли трябвало да отговорим? Румъния трябва да внимава да не стане част от тази война", заяви посланик Али Реза Ирваш пред Нова телевизия на 21 март.

Румънският министър на отбраната Раду Мируца отвърна на изявлението на иранския дипломат и каза, че Румъния не е в такава ситуация.

Гръцките медии бяха предупредени

Повод за това беше статия на гръцка медия, в която според нея иранската държава - чрез агенция "Фарс" - поставя под въпрос неутралитета на Гърция.

Призоваваме медиите да демонстрират отговорност и точност, като избягват възпроизвеждането на непотвърдени твърдения, които не допринасят за стабилност и взаимно разбирателство", се добавя още в съобщението на посолството на Иран в Гърция.

Приятелството със Сърбия

Иранското посолство в Сърбия заговори в синхрон със сръбския президент Александър Вучич. Поводът беше съобщение по случай годишнината от бомбардировките на НАТО срещу Сърбия през 1999 г., като посолството на Техеран в Белград сравни тази интервенция със сегашната война на Съединените щати и Израел срещу Иран.

Посолството на Иран в Атина се заигра с гръцките медии, обвинявайки гръцкото издание Kathimerini, че създава погрешни впечатления и изкривява картината.

Турция води диалог с Иран

Макар и съседна Турция да води диалог с Иран, турската държава привика в началото на март посланика на Иран в Анкара, за да протестира, след като балистична ракета прелетя към турското въздушно пространство.

Междувременно стана ясно, че турският външен министър Хакан Фидан е провел днес телефонен разговор с иранския си колега Абас Арагчи и е заявил, че трябва да се избягват всякакви действия, които биха могли да доведат до разширяване на конфликта.

Тирана няма дипломатически отношения с Техеран

Тирана няма дипломатически отношения с Техеран след кибератаката през 2022 г. Нещо повече - на 17 март албанският парламент прие резолюция, с която обявява Иран като „държава спонсор на тероризма". Според документа албанското правителство ще обяви Иранския корпус на гвардейците на ислямската революция (КГС) и движението "Хизбула" за терористични организации.

Има ли терористи в иранското посолство в Загреб?

Този въпрос беше повод за спор между Хърватия и Израел. Повдигна го израелският посланик в хърватската държава. Той предупреди, че в иранското посолство има членове на Революционната гвардия, чиято задача е да събират разузнавателна информация и да подкрепят тероризма.

Това предизвика остра реакция в Хърватия, защото тя разчита на туризма си и това би изплашило туристите. Израелският посланик беше предупреден.