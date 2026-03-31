Хърватски дипломат е бил нападнат в Република Сръбска

Хърватски дипломат беше физически нападнат в неделя вечерта с етнически обиди в центъра на Баня Лука в Република Сръбска, която е част от Босна и Херцеговина. Хърватското посолство в Сараево реагира, изпращайки протестна нота до властите на Босна и Херцеговина, съобщи хърватската медия "Индекс". Инцидентът беше потвърден пред Hina от хърватското посолство, като се посочва, че консулът от първа класа в Генералното консулство на Република Хърватия е бил нападнат от голяма група неизвестни лица, които са го обиждали на етническа основа.

По-късно се оказа, че заедно с него е бил нападнат и брат му.

Прави впечатление, че нападението идва малко след временното задържане на неговия политически съратник в лицето на кмета на Баня Лука на границата с Хърватия и след критиката на бившия лидер на босненските сърби Милорад Додик, който обвини Хърватия, че все по-често злоупотребява с механизмите за граничен контрол.

Посолството очаква щателно разследване

Посолството подчерта, че очаква бързо и задълбочено разследване, идентифициране на извършителите и тяхното подходящо наказание, както и ясно осъждане на престъплението от омраза, извършено срещу хърватски дипломатически служител.

Вицепрезидентът на Република Сръбска Давор Пранич също реагира. В отделно изявление той осъди това насилие, особено защото се е случило срещу дипломатически представител. Той предупреди, че подобни инциденти сериозно подкопават сигурността и създават чувство на несигурност сред гражданите, особено сред членовете на хърватския народ като един от съставните народи.

Според него полицията в Република Сръбска е била информирана за нападението. Той добави, че очаква компетентните институции да хвърлят светлина върху обстоятелствата около нападението и да открият извършителите възможно най-скоро, за да се изпрати ясно послание, че този вид насилие няма да бъде толерирано.

Други реагции

Инцидентът беше осъден и от вицепрезидента на Република Сръбска Давор Пранич.

Кметът на Баня Лука, Драшко Станивукович остро осъди физическото нападение срещу хърватския консул. В изявлението си по повода, Станивукович заяви, че подобни инциденти са неприемливи и не трябва да бъдат толерирани. Той също така поиска спешно разследване и санкциониране на извършителите на нападението.

Хърватското народно събрание на Босна и Херцеговина и Хърватският демократичен съюз остро осъдиха в понеделник вечерта физическото нападение и етническите обиди, отправени срещу хърватски дипломат предния ден в Баня Лука, и поискаха извършителите да бъдат открити и наказани.