ИИ създаде фалшива реклама с лица от църковните среди в Хърватия

След странния пиар на сръбския патриарх Порфирий продължават изявите на църквите на Балканите. Този път беше замесена Загребската архиепископия, която предупреди обществеността за фалшиво мултимедийно съдържание, което се разпространява в социалните мрежи и уебсайтове през последните дни, в което хора, свързани с архиепископията, са лъжливо изобразени като рекламиращи определени продукти и насърчаващи покупката им, предаде хърватската медия "Индекс".

Те посочват, че съдържанието е създадено с помощта на изкуствен интелект и призовават за повишено внимание.

В изявлението на пресслужбата се посочва, че гореспоменатото съдържание не е дело на Загребската архиепископия или на лица, свързани с нея. Това са неверни публикации, създадени с помощта на инструменти за изкуствен интелект с цел подвеждане на обществеността и злоупотреба с репутацията на лица в църковните среди.

Архиепископията не е обявила точно за кои продукти става въпрос, нито чие име се появява в фалшивите реклами.

Църквата призовава за сигнали срещу фалшивото съдържание

Архиепископията подчертава, че всички официални изявления и друго мултимедийно съдържание се публикуват изключително на официалния уебсайт на Загребската архиепископия. Официална информация е достъпна и в профилите на архиепископията в социалните медии във Facebook, Instagram, X и YouTube.

Загребската архиепископия моли всички потребители на социални мрежи и уебсайтове да докладват за спорно и невярно съдържание, ако го забележат, на администраторите на платформите, на които е публикувано, за да се предотврати по-нататъшното му разпространение.