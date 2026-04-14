Странен великденски пиар: Сръбският патриарх позира с агнета и телета в Косово (СНИМКИ)

Сръбският патриарх Порфирий си направи странен великденски пиар в деня след Възкресение Христово, позирайки с агнета и телета, става ясно от неговата страницата във Facebook. Той е посетил имота на манастира Високи Дечани в Косово в понеделник. Негово Светейшество се запозна с ежедневието, делото и подвига на монашеското братство, както и с усилията им, които инвестират в опазване и усъвършенстване на монашеското имущество, което представлява важна част от оцеляването и самодостатъчността на това древно сръбско светилище, пише в неговата страница в социалната мрежа.

Традицията с агнетата на Балканите

Този целия пиар е странен предвид традицията на Балканите с клане на агнетата за Вилекден и Гергьовден.

Традицията е характерна както за България, така и за Гърция, но и Сърбия.

Не изглежда случайна и визитата му точно в манастир, който се намира на територията на Косово.

Знаем, че Сърбия влияе на Балканите и чрез своята църквата, която брани властта в Белград и която наскоро беше обвинена в инквизиция срещу инакомислещите.

Наскоро пък сръбският президент Александър Вучич обяви, че е разговарял с руския диктатор Владимир Путин и се е оплакал от Хърватия, Косово и Албания заради меморандума им за военно сътрудничество, който той разглежда като военен съюз срещу Сърбия.