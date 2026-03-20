Косово: Сръбските военни учения близо до границата са заплаха

20 март 2026, 13:45 часа 438 прочитания 0 коментара
Косовският премиер Албин Курти определи военните учения на сръбската армия близо до границата с Косово като „изключително тревожни“ и призова международната общност да реагира на дестабилизиращия подход на Белград, предаде македонската медия "Либертас", позовавайки се на вестник „Коха Диторе“. Става въпрос за ученията на 63-та парашутна бригада на Сърбия, които включват хеликоптерни и парашутни операции в непосредствена близост до границата. 

Според косовския премиер Сърбия използва армията като „инструмент за натиск“, за да поддържа региона в постоянно напрежение.

Сплашване на албанците в Южна Сърбия

Курти смята, че тези учения са опасна демонстрация на сила и целят сплашване на албанците в Южна Сърбия, които са изправени пред „административно етническо прочистване“ от години.

Междувременно кметът на Гилян Албан Хусени и кметът на Прешево Ардита Синани съобщиха, че сръбските сили провеждат военни учения в граничната зона, които те определиха като „провокативни“.

Загриженост изрази и Енкел Реджепи, председател на Албанския национален съвет в Сърбия. 

Белград се възползва от ситуацията

Курти оцени, че Белград използва настоящата ситуация, за да тества готовността на институциите за сигурност и да повлияе на стабилността на Западните Балкани, намеквайки за подкрепа от Русия и Иран.

„Институциите на Косово остават готови да отговорят на всяка заплаха, но е време международната общност да реагира и да санкционира този подход“, каза Курти.

Той също така призова за защита на правата на албанците в Прешево, Медведже и Буяновац.

Деница Китанова Отговорен редактор
Косово Военни учения Сърбия албанци Албин Курти
