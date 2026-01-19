Любопитно:

Край с банковите им сметки: Кипър прекъсва дълбоката си връзка с Русия

Непосредствено след самоубийството на руски олигарх - кипърският външен министър Константинос Комбос призна, че островът има дългогодишни връзки с Русия, но заяви, че правителството е предприело решителни действия за премахването им след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, пише гръцкото издание Kathimerini. Комбос заяви пред репортери миналата седмица, че макар Кипър исторически да е имал тесни връзки с Русия, войната в Украйна е наложила „фундаментална промяна“ в политиката и правоприлагането. „Ние не разчитаме на руска енергия, за разлика от други държави от ЕС, и се присъединихме към санкциите“, добави той, подчертавайки движението към по-силно прозападно обединение.

Край с руските банкови сметки

Според съобщенията правителството е затворило 42 728 фиктивни компании и 125 782 банкови сметки, свързани с руски физически и юридически лица.

Кипър също така преструктурира аспекти на своята икономика и банков сектор, за да намали уязвимостите, особено в сектора на отбраната, което сигнализира за широки усилия за прекъсване на минали модели, които някога са превръщали острова в център за руски капитал.

Руското влияние в Кипър

Експерти казват, че руското влияние в Кипър е дълбоко, произтичащо от споделената православна вяра, връзките от съветската епоха и икономическите връзки. ОЩЕ: Трупът на изчезналия загадъчно в Кипър руски бизнесмен открит близо до британски военни бази

