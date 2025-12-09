Любопитно:

Летището на Крит възобновява полетите след края на протеста на фермерите

Полетите до и от летище "Ираклион" на гръцкия остров Крит бяха възобновени рано във вторник, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация от представители на авиацията и на материал на "Ройтерс". До възобновяването на полетите се стигна след прекратяването на протеста на фермерите, които блокираха терминала, става ясно още от публикацията в гръцкото издание. Летището възобнови дейността си около 08:00 GMT във вторник.

Накратко за блокадите

Три полета бяха отменени, а няколко други бяха отложени, след като група фермери хвърляха камъни по полицията и нахлуха на пистата в Ираклион в понеделник, спирайки част от въздушния трафик. 

Земеделските производители са разположили хиляди трактори и камиони в десетки блокади, нарушавайки движението по време на национална демонстрация, предизвикана от забавяне на финансирането. Освен летището и националните пътщиа - гръцките фермери затвориха граничния пункт с България - ГКПП "Кулата", но и този със Северна Македония. 

Защо протестират фермерите?

Гръцките фермери са изправени пред недостиг от над 600 милиона евро (699 милиона долара) от помощ от Европейския съюз и други плащания след корупционен скандал, при който някои фермери, подпомагани от държавни служители, фалшифицираха собственост върху земя, за да отговарят на условията за плащания.

Текущите одити забавиха последващите плащания. ОЩЕ: Гръцките фермери пак затварят границата, удариха и Македония

Деница Китанова
