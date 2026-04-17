Най-голямата заплаха за Босна и Херцеговина, според генерал от НАТО

Политическите разделения са най-голямата заплаха за стабилността на Босна и Херцеговина, но в страната няма вакуум в сигурността и НАТО остава готов да запази мира там, заяви генерал Матю Валас, командир на щаба на НАТО в Сараево, предаде хърватската медия "Индекс". Той оцени, че политиката, основана на страх и етнонационализъм, е най-голямата заплаха за сигурността и прогреса, но подчерта, че това са преди всичко политически, а не предизвикателства пред сигурността.

Алиансът очаква Босна и Херцеговина да увеличи средствата за отбрана, защото те сега са на ниво едва един процент от БВП на тази страна. Евентуалното членство в НАТО, за което има спорове в самата страна, предимно поради противопоставянето на политиците от Република Сръбска, обаче е въпрос на решение, което трябва да бъде взето суверенно от самата държава.

НАТО е готово да реагира

В интервю за сараевския вестник „Ослобождение“ генерал Валас посочи, че въпреки променения мандат, НАТО все още е ангажиран със запазването на мира, установен от Дейтънското споразумение и следи отблизо ситуацията в БиХ, готов да реагира в случай на нужда.

„НАТО осигурява мира в Босна и Херцеговина повече от 30 години и ние сме готови да го запазим. Няма да разкриваме подробности, за да запазим оперативната си сигурност и гъвкавост и за да не дадем предимство на опонентите си. Знам, че е разочароващо, но е разочароващо и за противниците на мира“, каза американският генерал в интервю, публикувано непосредствено след посещението на адмирал Джузепе Каво Драгоне, президент на Военния комитет на НАТО, в Босна и Херцеговина.

Споразумението „Берлин плюс“ все още е с пълен капацитет

НАТО и EUFOR, чиито войски са разположени на място в Босна и Херцеговина, си сътрудничат по споразумение от 2002 г., известно като „Берлин плюс“. Това споразумение даде на Европейския съюз възможността да използва разузнавателна информация, събрана от НАТО, за своите мироопазващи мисии, достъп до комуникационните центрове и щабове на Алианса, както и до военните му способности, ако е необходимо.

Генерал Валас потвърди, че тази договореност все още функционира с пълен капацитет. „Продължаваме да подкрепяме ръководената от ЕС операция „Алтея", чийто мандат е да осигури безопасна и стабилна среда. Правим това чрез споразумението „Берлин плюс", чрез което операция „Алтея" разчита на нашия опит в планирането и други средства и възможности на Алианса", каза той.