Напрежение по делото „Кочани“: За малко да изгонят почернени родители от съдебната зала

Възобновяването на делото "Кочани" започна с предупреждение от страна на съдия Диана Груевска – Илиевска към почернени родители да спазват реда в съдебната зала, предаде "Макфакс". Тя ги предупреди, че ще бъдат отстранени от процеса, ако нарушат реда. Отстраняване на публиката при следващо нарушаване на реда поиска и адвокатът на собственика на „Пулс“ Ивана Коцевска. Причината е напрежение на предходно заседание и обвиненията на адвокат Коцевска, че нейна снимка била фотошопирана и показана на трансперант по време на "Марш на ангелите". Нещо, което родителите отричат. 

Припомняме, че въпросът за отговорността за трагедията беше отново повдигнат на последния „Поход за ангелите“, проведен в събота в Кочани. 

Първоначално бяха насрочени две заседания за януари, но заседанието, насрочено за 14 януари, беше отложено поради избирането на адвокат Сузана Йошевска-Анастасовска, която защитаваше обвиняемия бивш директор на Дирекцията за защита и спасяване Аднан Джафероски, за член на Съдебния съвет и съдът реши да даде време на новия защитник да се запознае със случая.

Напрежението на предходното заседание

На предходното заседание се стигна до разгорещен словесен сблъсък между част от родителите и обвиняемия строителен инспектор Огнян Георгиев, след като той заяви, че родителите също трябва да са на подсъдимата скамейка, защото са пуснали непълнолетните си деца в дискотеката.

Напрежението продължи и след края на заседанието, когато родителите на жертвите нападнаха словесно обвиняемия инспектор, докато той напускаше съдебната зала, допълва trn.mk. ОЩЕ: Отложиха най-важното заседание по делото за пожара в Кочани

