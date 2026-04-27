От имейла "vucicsrbija": Хърватски медии получиха бомбени заплахи

Бомбени заплахи са постъпили тази сутрин до адресите на редакциите на хърватските медии "Индекс", 24sata и градската администрация на хърватската столица Загреб. За случая разказва една от заплашените медии "Индекс", като в заплахата е посочен и адрес в Нови Йелковац, Загреб. Ето защо полицията е на място и извършва огледи. Прави впечатление, че електронната поща, от която са пристигали мейлите със заплашително съдържание е била подписана с „vucicsrbija“.

Нови бомбени заплахи в училищата

Тази сутрин имаше серия от сигнали за бомби в училища в цяла Хърватия Извършени са евакуации и полицейски проверки, но досега достоверността на нито един от сигналите не е установена.

„Град Загреб категорично осъжда системните опити за подбуждане към безредици сред децата и нарушаване на учебния процес в училищата, днес отново чрез бомбени заплахи в началните и средните училища в Загреб. Надяваме се, че и този път сигналите ще се окажат неверни, но ви напомняме, че фалшивите бомбени заплахи също са престъпление и се надяваме, че извършителите ще бъдат заловени възможно най-скоро", посочват от общината.

Бомбените заплахи на Балканите

Припомняме, че след известно затишие сигналите за бомби на Балканите продължават, като имаше сигнали в Босна и Херцеговина и Хърватия. Изглежда става въпрос за координирани бомбени сигнали в балканските столици, защото само две седмици поне три столици на държави от Балканите бяха обект на фалшиви сигнали за бомби, като българската столица също не беше подмината от подобни заплахи.

