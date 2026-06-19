Отменят планираната блокада на три гранични пункта с Република Северна Македония

Насроченият за неделя протест с планирана блокада на три гранични пункта между България и Република Северна Македония (ГКПП) „Гюешево-Деве баир“, „Станке Лисичково-Делчево“ и „Златарево-Ново село“ засега се отменя. Това каза Виктор Стоянов, председател на фондация „Македония“. Решението е взето след проведени разговори с представители на Министерството на външните работи, както и с българския посланик в Скопие.

По думите на Стоянов организацията традиционно работи в координация с институциите и именно тази синхронност е довела до преценката, че към настоящия момент подобен тип протестни действия, включително дори краткотрайно блокиране на границата, биха били контрапродуктивни.

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Той посочи още, че целта на инициативата е била да даде възможност за изразяване на гражданска позиция по теми, свързани с отношенията с Република Северна Македония и положението на българите там. В същото време обаче е било отчетено, че подобна форма на натиск може да създаде допълнително напрежение и да ангажира значителен административен и полицейски ресурс.

Стоянов съобщи, че вече са уведомени и отговорните институции, за да не се предприемат действия по организация и обезпечаване на протеста. По думите му това е направено с оглед оптимизиране на ресурсите и избягване на ненужно напрежение в граничните райони.

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Председателят на фондацията подчерта, че съществува сериозен обществен интерес и натрупано обществено напрежение по темата, което той определи като „гражданска енергия“ и „справедлив гняв“. Според него тази енергия следва да бъде насочена към други продуктивни форми на действие.

В тази връзка от фондация „Македония“ ще предложат алтернативни инициативи, чрез които гражданите да могат да се включат активно и конструктивно. Подробности за тези действия ще бъдат представени на пресконференция, която ще се състои утре в централния клуб на БТА в София.

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Очаква се по време на пресконференцията да бъдат изложени всички факти и обстоятелства около взетото решение, както и конкретни предложения за последващи граждански действия. От организацията подчертават, че макар протестът да се отменя на този етап, темата остава актуална и ще продължат да работят за ангажиране на обществото по нея.

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