Пожар изпепели фабрика за пластмаса в Гърция (ВИДЕО)

Мащабен пожар избухна рано тази сутрин във фабрика за пластмаси в Мениди в северните покрайнини на Атина и напълно унищожи съоръжението, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Няма данни за пострадали или жертви. Причината за пожара все още се разследва, като два съседни обекта също са понесли щети. Противопожарните сили са подсилени и продължават усилията си за пълното овладяване на пламъците, пише още гръцкото издание

Δραματική ήταν η νύχτα στο Μενίδι, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με την πύρινη λαίλαπα που ξέσπασε στη 01:00 τα ξημερώματα σε εργοστάσιο με πλαστικά, επί της Δεκελείας.



Токсичен дим

Меджувременно властите издадоха спешен SMS сигнал на 112, с който призоваха жителите в района да останат по домовете си поради токсичен дим.

Последните пожари в Гърция

Припомняме, че през ноември три яхти потънаха в яхтено пристанище близо до пристанището на Пирея. Потъването се дължи на пожар в една от яхтите, който бързо се е разпространил към съседни плавателни съдове, съобщиха властите, без да предоставят допълнителни подробности. Служители на бреговата охрана са били на мястото на инцидента с влекач, както и осем пожарникарски автомобила в продължение на няколко часа, за да овладеят пожара. ОЩЕ: Пожар на пристанището: Вижте как три яхти потъват в Гърция (ВИДЕО)