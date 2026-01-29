Посолството на САЩ в Тирана е на път към дълбока промяна

Посолството на Съединените американски щати (САЩ) в Тирана е на път към дълбока промяна, пише Albanian post. Посланик Нанси Ванхорн и Катрин Хамънд са в края на мандата си, докато дипломатически източници говорят за преструктуриране на американската мисия в Албания. Очаква се Хамънд да напусне през май, докато Ванхорн, въпреки че официално е поискал удължаване на мандата си след юни, е малко вероятно да получи това одобрение, според същите източници.

Според няколко дипломатически източника и служители, които са работили в тясно сътрудничество с посолството на САЩ през годините, мисията на САЩ в Тирана е претърпяла значителна трансформация през последните две години.

Американското присъствие на Балканите

Същевременно западни дипломатически източници говорят за пристигането на две важни фигури от сферата на сигурността в Косово и Албания, като част от по-широка реорганизация на американското дипломатическо присъствие на Балканите, свързана с прегледа на ролята на посолствата в страни, които вече не се считат за приоритети на класическата политическа дипломация.

„Това е пълно преосмисляне на профила на мисията“, казва западен дипломат, акредитиран в региона. „Вече не става въпрос за активна политическа дипломация, а за функционално присъствие в областта на сигурността", пише още албанската медия Albanian post. ОЩЕ: Курти: Русия е заплаха за Балканите, чрез Сърбия