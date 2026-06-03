Следобед в Котор: Турист скочи през терасата след крадци, хвана ги, но те го пребиха

Истински екшън се разиграл наскоро в курортния черногорски град Котор. Драмата била между туристи, като трима граждани на САЩ и един британец са арестувани за извъшване на въоръжен грабеж в хотелска стая, предаде черногорската медия "Vijesti". Потърпевш бил 42-годишен мъж от Котор. След като му откраднали 100 000 евро в хотелската стая в которския град Кавач, той не се предал и скочил от терасата в басейна, хукнал след крадците и дори успял да ги спре в един момент, но те след това го пребили.
Как започнало всичко
Всичко започнало предния ден, когато туристът се разбрал с британец да му продаде два биткойна за 100 000 евро.
Той отишъл на уречената среща със своя приятел, но в хотелската стая ги чакали трима американци и въпросният британец.
Подозира се, че са взели насила пари от туриста, заключили са него и приятеля му в една стая, след което са избягали.
Екшънът
Тогава мъжът от Котор скочил от терасата в басейна, избягал навън и се хвърлил върху капака на автомобила с будвански номера, с който заподозрените избягали.
Когато в един момент се наложило да спират - той успял да влезе в автомобила и да дръпне ръчната спирачка.
След това заподозрените слезли от колата, му нанесли побой и продължили да бягат.
Крадците са задържани
Според същата информация те стигнали до Джаз с автомобил, където се разделили и се качили на две таксита.
Жителят на Котор съобщил за случая на полицията, след което започнала спешна операция, в която участвали служители от службите за сигурност на Котор, Бар и Улцин.
Полицията установила и заловила заподозрените, докато, както се подозира, се опитвали да избягат от Черна гора. ОЩЕ: Хиляди туристи вече са в Котор: Хотелите са препълнени с американци