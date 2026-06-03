Следобед в Котор: Турист скочи през терасата след крадци, хвана ги, но те го пребиха

Истински екшън се разиграл наскоро в курортния черногорски град Котор. Драмата била между туристи, като трима граждани на САЩ и един британец са арестувани за извъшване на въоръжен грабеж в хотелска стая, предаде черногорската медия "Vijesti". Потърпевш бил 42-годишен мъж от Котор. След като му откраднали 100 000 евро в хотелската стая в которския град Кавач, той не се предал и скочил от терасата в басейна, хукнал след крадците и дори успял да ги спре в един момент, но те след това го пребили.

Как започнало всичко

Всичко започнало предния ден, когато туристът се разбрал с британец да му продаде два биткойна за 100 000 евро.

Той отишъл на уречената среща със своя приятел, но в хотелската стая ги чакали трима американци и въпросният британец.

Подозира се, че са взели насила пари от туриста, заключили са него и приятеля му в една стая, след което са избягали.

Екшънът

Тогава мъжът от Котор скочил от терасата в басейна, избягал навън и се хвърлил върху капака на автомобила с будвански номера, с който заподозрените избягали.

Когато в един момент се наложило да спират - той успял да влезе в автомобила и да дръпне ръчната спирачка.

След това заподозрените слезли от колата, му нанесли побой и продължили да бягат.

Крадците са задържани

Според същата информация те стигнали до Джаз с автомобил, където се разделили и се качили на две таксита.

Жителят на Котор съобщил за случая на полицията, след което започнала спешна операция, в която участвали служители от службите за сигурност на Котор, Бар и Улцин.

Полицията установила и заловила заподозрените, докато, както се подозира, се опитвали да избягат от Черна гора. ОЩЕ: Хиляди туристи вече са в Котор: Хотелите са препълнени с американци