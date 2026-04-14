Внимавайте в Гърция, ако сте с мотор: Един на всеки 15 мотористи е глобен

Един на всеки 15 мотоциклетисти е бил глобен по време на проверките на пътната полиция през Великденската седмица, защото не е носил каска, предаде гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на съобщения на властите във вторник на фона на продължаващото прилагане на безпрецедентна кампания за безопасност на движението. Полицията съобщи, че са били спрени над 15 300 мотоциклета и електрически скутери, а 1070 души са били глобени – 996 шофьори и 76 пътници.

От шофьорите десет са били куриери.

Къде са били повечето глоби?

Повечето нарушения са регистрирани в района на Голяма Атина – 434 – следван от административния регион Западна Гърция и Крит. Северна Гърция като цяло изглежда по-законосъобразна, като само 68 са наложени глоби в Солун и четири в Западна Македония.

Гърция започна строга кампания за безопасност

През последните няколко месеца полицията не само стартира, но и продължи най-строгата кампания за безопасност на движението по пътищата от десетилетия, като се фокусира върху шофирането в нетрезво състояние, преминаването на червен светофар, неносенето на предпазни колани или каски и разговорите по телефона по време на шофиране.

Това е в комбинация с правителствена реформа на Правилника за движение по пътищата, която предвижда много по-строги глоби и санкции. Нарушителите, хванати без каска за първи път, се глобяват с 350 евро и губят шофьорските си книжки за един месец, докато глобите и санкциите се увеличават при повторни нарушения.