Вучич готви удар по университетите след месеци на студентски протести

Президентът на Сърбия Александър Вучич възнамерява да промени законодателството във висшето образование, което се възприема като началото на офанзива срещу студентското движение и опит за ограничаване на подкрепата, която държавните университети оказват на протестиращите в борбата им за върховенството на закона, съобщава австрийската национална информационна агенция APA.

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Удар по студентите

Според агенцията Вучич е обвинил протестиращите, че стоят зад „цветна революция“. В интервю за проправителствената телевизия "Първа" сръбският президент заяви, че ще направи всичко възможно, за да осигури парламентарно мнозинство за промени в Закона за образованието, особено в сферата на висшето образование.

Вучич не уточни какви конкретно ще бъдат реформите. По думите му целта е да се осигури по-добър достъп до качествено висше образование за младежите от по-слаби социално-икономически среди. Според класацията на Центъра за рангиране на световните университети (CWUR) Белградският университет заема 387-о място в света.

Реализирането на подобни промени е напълно възможно предвид мнозинството на управляващата Сръбска прогресивна партия и нейните коалиционни партньори в парламента. Според APA обаче основната цел на инициативата вероятно е да бъде пречупена съпротивата на държавните университети, които от 2024 г. насам подкрепят студентските искания за върховенство на закона.

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„Опитите за политическо влияние върху държавните университети в Сърбия не са нещо ново“, отбелязва австрийската агенция.

Според публикацията специално внимание на властите привлича ректорът на Белградски университет Владан Джокич. В общественото пространство се появиха спекулации, че той може да се кандидатира за политически пост на предстоящите избори, въпреки че нито Джокич, нито представители на студентите са коментирали подобни твърдения. APA припомня, че след трагедията на железопътната гара в Нови Сад Сърбия се намира в дълбока политическа криза. Очаква се изборите да бъдат произведени след три до четири месеца, а студентите вече се подготвят за предизборния период. За следващия петък те са насрочили мащабна проява в Нови Сад.

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Междувременно Вучич планира да събере свои поддръжници на тридневен митинг в центъра на Белград в края на следващата седмица. Както и при предишни прояви на управляващите, участници ще бъдат организирано превозвани от различни части на страната, а присъствието им ще бъде безплатно. По време на местните избори през март 2026 г. критичната към властта телевизия N1 съобщи за т.нар. „статисти“, които са получавали между 3000 и 4500 сръбски динара за участие в подобни митинги, посочва още APA.