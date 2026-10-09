За да станат гръцките F-16 като българските: Гърция дава 4 млрд. долара на САЩ

Гърция се е съгласила да похарчи до 4 милиарда долара за модернизация на още от своите изтребители F-16 и за закупуване на модерни ракети от САЩ, съобщиха в четвъртък за Reuters двама високопоставени източници – ден след посещението на държавния секретар на САЩ Марко Рубио в страната. Информацията идва на фона на това, че Гърция вече беше планирала да похарчи около 28 милиарда евро до 2036 г. за закупуване на произведени в САЩ изтребители F-35 и хеликоптери, както и за изграждането на „Щитът на Ахил“ (Achilles Shield) – многослойна система за противобалистична и противовъздушна отбрана, използваща оръжия израелско производство.
Гърция иска F-16 като българските
„Споразумението включва нови, високотехнологични ракети и бомби за изтребителите F-16 Viper и F-35, както и за хеликоптерите Black Hawk. Предвижда се и модернизация на по-старите изтребители F-16 до версията Viper“, заяви пред Reuters високопоставен представител на Министерството на отбраната.
Greece has agreed to spend up to $4 billion on U.S. weapons and military upgrades, including advanced missiles, bombs and upgrading older F-16 fighter jets to the Viper version. The deal follows Marco Rubio’s visit to Athens and is part of Greece’s broader €28 billion defense modernization plan through 2036, which includes F-35 fighter jets, Black Hawk helicopters and an Israeli-equipped air defense system. The costs will be spread over several years, with officials saying most purchases were already budgeted. Source: Reuters— Clash Report (@clashreport) October 9, 2026
Служителят добави, че повечето от предвидените придобивания вече са залегнали в многогодишния план на правителството за отбрана и няма да натоварят допълнително държавните финанси.
Високопоставен представител на Министерството на външните работи потвърди тази информация, като уточни, че разходите ще бъдат разпределени в рамките на няколко години.
Припомняме, че през 2024 г. Гърция се споразумя да закупи 20 изтребителя F-35 на компанията Lockheed Martin и 35 хеликоптера Sikorsky UH-60M Black Hawk. Страната модернизира около 82 самолета F-16 до версията „Viper“ и планира да модернизира още 37 машини от модификацията „Block 50“ до същия стандарт на стойност около 1 милиард долара. Тази стъпка е част от усилията на Гърция да модернизира въоръжените си сили, след като излезе от дълговата криза в периода 2009–2018 г., довела до години на строги икономии.
Разходите за отбрана на Гърция
Гърция отделя за отбрана близо 3,5% от своя брутен вътрешен продукт – дял, по-висок от този на много други страни от НАТО, което се дължи на дългогодишния спор с Турция.ОЩЕ: Гърция отново пред България: Мицотакис се хвали с модернизирани F-16 и нови F-35 (ВИДЕА)