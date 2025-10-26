Как италианската мафия използва звезди от НБА, за да спечели милиони в умопомрачителна хазартна схема

Знаменитости, професионални спортисти и богати играчи на хазарт сядат на масата с надеждата да спечелят голяма сума в игра на Texas Hold 'Em. Но не знаят, че това е почти невъзможно. Те са „рибки“, които според твърденията са били мишени на мафията в сложна схема за покер хазарт, включваща рентгенови маси за карти, скрити камери, чипове, слънчеви очила и контактни лещи, които могат да четат какво има в ръцете им.

Прокурорите твърдят за този сюжет, наподобяващ на "Бандата на Оушън", че нищо неподозиращите жертви са били измамени с най-малко 7 милиона долара в покер игри. Само един човек е загубил поне 1,8 милиона долара.

30 ареста, включително на треньор от НБА

Схемата беше разкрита в рамките на мащабно федерално разследване, което доведе до повече от 30 ареста, включително на членове на престъпните фамилии от Ла Коза Ностра, баскетболния треньор на Портланд Трейл Блейзърс - Чонси Билъпс, и бившия играч от Националната баскетболна асоциация (НБА) Деймън Джоунс.

Директорът на ФБР Каш Пател нарече схемата „невероятна“ - с нея са измамени жертви в Ню Йорк, Маями, Лас Вегас и други градове в САЩ.

Арестите бяха обявени в четвъртък заедно с тези по предполагаема схема за залагания на баскетбол, в която професионални играчи от НБА са обвинени, че са симулирали контузии, за да повлияят на коефициентите за залагания.

Престъпни семейства печелят пари чрез измамната схема, за да финансират... още престъпления

Подземната покер схема е започнала още през 2019 г., твърдят прокурорите, и е била управлявана от мафията - по-специално от членове на известни престъпни фамилии, включително Бонано, Гамбино, Лукезе и Дженовезе. Част от печалбите са били използвани за финансиране на престъпната им дейност, казват разследващите.

Снимка: Чонси Билъпс, Getty Images

Бивши професионални спортисти са били наети, за да помагат в схемата и да привличат жертвите да играят. Привлечени от възможността да играят с известни личности като Билъпс или Джоунс, богаташи са били набирани за незаконни подземни покер игри, в които са били заложени десетки хиляди долари, твърди прокуратурата.

Без знанието на привлечените играчи, наричани в схемата „риби“, всички около тях са били въвлечени в сложната измама – от играчите до дилърите, дори и технологията, използвана за разбъркване на картите и преброяване на чиповете, според дългото федерално обвинение.

Сложната безжична технология е била използвана и за заблуждаване на играчите по време на игрите, най-често в Texas Hold 'Em.

Как става измамата?

Технологията е навсякъде - рентгенова маса, която чете всяка карта с лицето надолу, чипове с анализиращи технологии, манипулирана машина за разбъркване, която чете картите и предсказва кой ще има най-добрата ръка, и предварително маркирани карти, които позволяват на тези, които носят специални слънчеви очила и контактни лещи, да четат какво има в ръцете на всеки.

Тайни камери, вградени в масите, и осветителните тела също помагат за предаването на информация на тези, които помагат в заговора, твърдят властите.

Прокурорите казват, че е имало и сложен метод за комуникация и манипулиране на игрите.

Информацията от тях се изпращала на съучастник извън мястото на събитието, наричан от прокурорите „оператор“, който след това изпращал информацията на друг играч, седящ на масата, също участващ в схемата – наричан от прокурорите „куортърбек“ или „шофьор“. Този човек след това тайно давал сигнал на другите, твърдят прокурорите, като по този начин ефективно крадял пари и правел невъзможно за жертвите да спечелят.

Снимка: Getty Images

Текстовете на американското министерство на правосъдието сочат, че „куортърбекът“ или докосвал покер чипа за 1000 долара или потупвал брадичката, китката или ръката си, за да даде сигнал кой от съучастниците има най-добрата ръка. Ако жертвата има най-добрата ръка, „куортърбекът“ докосвал черните си чипове.

Текстовете от разследването, цитирани от BBC, също така показват, че понякога съучастниците се съгласявали да загубят някои ръце, за да задържат жертвите по-дълго на игралната маса.

Друга поредица от доказателства предполага, че участниците в схемата са избегнали подозренията за измама, като са разменяли играчи и са губили пари в полза на съучастниците си.

Властите оценяват, че всяка игра е лишавала жертвите от десетки или стотици хиляди долари.

Пране на парите от печалбите

Прокурорите твърдят, че обвиняемите са изпирали средствата от схемата чрез криптовалута, обмен на пари в брой и през фиктивни компании. Част от печалбите отива при тези, които са помогнали в заговора, твърдят прокурорите, а друга част е била използвана за финансиране на престъпната дейност на мафията.

"Тази предполагаема схема е нанесла огромни щети в цялата страна, като е експлоатирала известността на едни и портфейлите на други, за да финансира италианските престъпни фамилии", заяви помощник-директорът на ФБР Кристофър Рая.

Чонси Билъпс, който беше обвинен, че е бил лицето на манипулираните игри с карти, беше арестуван в Портланд и бе отстранен от тима си в НБА. Портланд Трейл Блейзърс заявиха, че са наясно с обвиненията срещу треньора си, който е шампион на НБА като играч с Детройт Пистънс през 2004 г. Блейзърс "пълноценно сътрудничат на разследването".

Деймън Джоунс пък беше арестуван във връзка както с покера, така и със схемата за контузии в НБА. Той е обвинен в две престъпления - заговор за телекомуникационна измама и заговор за пране на пари.