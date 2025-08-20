Мечтата на България за Световното приключи, "лъвовете" бяха разгромени от Нидерландия!

Войната в Украйна:

20 август 2025
Националният отбор по баскетбол на България за мъже отстъпи пред Нидерландия със 70:97 (29:25, 12:26, 14:16, 15:30) при визитата си в Алмере в своя последен двубой от група F на предварителните квалификации за Световно първенство в Катар през 2027 година. "Лъвовете" приключиха на трета позиция и не успяха да се класират за същинския етап на пресявките. За да го бяха сторили, "трикольорите" трябваше да надвият "лалетата" със 7 или повече точки.

Националите изпуснаха инициативата в заключителните моменти на първото полувреме, а в четвъртата част не можаха да окажат необходимата съпротива, като направиха 23 грешки в двубоя срещу само 9 за съперника. Иван Алипиев бе най-резултатен за нашия отбор с 15 точки, 4 борби и 4 асистенции. Илиян Пищиков реализира 11 точки, Константин Костадинов отбеляза 9 точки, а Борислав Младенов и Димитър Димитров завършиха с по 8 точки. За Нидерландия изключително полезен беше Кейе ван дер Вюрст, който оформи "дабъл-дабъл" от 22 точки и 13 асистенции, а Тристан Енаруна допринесе за успеха с 18 точки.

 

Старши треньорът Росен Барчовски не можеше да разчита на няколко ключови състезатели в тези квалификации, сред които Александър Везенков, Йордан Минчев, Брандън Йънг и Коди Милър-Макинтайър. В крайна сметка с отпадането си от квалификациите националите пропуснаха възможност да играят срещу отбори като Латвия и Полша в основната фаза на пресявките, в която ще участват общо 32 тима и започват през ноември. За първенството през 2027 година ще се класират 12 състава от Европа.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
