Саша Везенков след победата в София: “Не съм доволен, мечтая да напълним залата с националния отбор“

10 април 2026, 10:42 часа 285 прочитания 0 коментара
Саша Везенков след победата в София: “Не съм доволен, мечтая да напълним залата с националния отбор“

Българският национал по баскетбол Александър Везенков имаше възможността да играе пред родна публика в България. Неговият Олимпиакос трябваше да гостува на Апоел Тел Авив, но заради конфликта в Близкия Изток, израелският отбор домакинства в София. Олимпиакос победи с в оспорван мач с 89:85, а Везенков даде интервю след края на срещата. Мачът беше с рекордна за България посещаемост, като събра публика от над 11 000 зрители.

Александър Везенков: " Най-важното е, че победихме"

Ето какво каза Александър Везенков след победата: “Много се радвам, защото успяхме да напълним зала, която не се е пълнила за баскетболен мач. Дано това е началото, за да се запалят децата по баскетбола. Най-важното е, че победихме. Срещу този треньор е винаги по-специфично. Важното е, че другите момчета направиха работата и за мен. На този етап от сезона важното е, че победихме. Не съм доволен от представянето си, но важното е победата, защото когато победим всичко се забравя бързо.

Александър Везенков

“Моята мечта е да напълним залата на мач на националния отбор“

Със сигурност се вълнувах. Публиката дойде да види мен, да види отбора. И за първи път играя пред родна публика, което е нещо, което довечера като си легна ще помисля и ще съм горд със себе си. Благодаря на всички, които помогнаха да се организира това събитие, защото знаем, че не е лесно. Моята мечта е да напълним залата на мач на националния отбор. Мисля, че това е мечта и на всички вас. Не знам дали можем да го направим, но поне да опитаме. Имаме още време мисля“.

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
