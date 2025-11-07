Александър Димитров обяви националите за мачовете с Турция и Грузия – Светльо Вуцов е аут, но има две големи изненади

Селекционерът на националния отбор по футбол на България Александър Димитров обяви своите избраници за мачовете с Турция и Грузия в квалификациите за Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада през лятото на 2026 година. Очаквано вратарят на Левски Светослав Вуцов не е намерил място в групата, след като наскоро самият той обяви, че си взима временна почивка от представителния тим, след скандала, който се разрази около младия страж.

Алекс Божев и Димитър Евтимов получиха повиквателни

Александър Димитров обаче повика две изненадващи имена в националния отбор. Става въпрос за младия вратар на Славия Прага Алекс Божев, както и за опитния страж на Ботев Враца Димитър Евтимов. Те ще са конкуренция на титуляра Димитър Митов в отсъствието на Светослав Вуцов. Лидери по най-много повикани футболисти са Левски и Лудогорец с по трима национали. Прави впечатление, че сред избраниците на Александър Димитров няма нито един играч на ЦСКА.

Кога са мачовете с Турция и Грузия

България гостува на Турция на 15 ноември. Двубоят е от 19:00 часа наше време като ще се състои на стадион „Ататюрк“ в град Бурса. Три дни по-късно националите приемат състава на Грузия. Срещата е насрочена за 21:45 часа и ще се играе на Националния стадион „Васил Левски“ в София.

Ето и пълната група на България:

Вратари: Димитър Митов (Абърдийн), Алекс Божев (Славия Прага), Димитър Евтимов (Ботев Враца)

Защитници: Петко Христов (Специя), Атанас Чернев (Ещрела Амадора), Кристиан Димитров (Левски), Росен Божинов (Роял Антверп), Антон Недялков (Лудогорец), Мартин Георгиев (Славия), Виктор Попов (Корона Киелце), Християн Петров (Хееренвеен)

Полузащитници: Илия Груев (Лийдс), Филип Кръстев (Оксфорд Юнайтед), Андриан Краев (Апоел Тел Авив), Кристиян Стоянов (Славия), Станислав Шопов (Осиек), Ивайло Чочев (Лудогорец), Иван Йорданов (Лудогорец)

Нападатели: Марин Петков (Левски), Радослав Кирилов (Левски), Георги Русев (ЦСКА 1948), Здравко Димитров (Бодрум), Кирил Десподов (ПАОК), Мартин Минчев (Краковия), Владимир Николов (Корона Киелце)

