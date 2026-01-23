Ас на ЦСКА: В последните години „червена“ България е доста изстрадала, но сега е моментът да направим нещо значимо!

Димитър Евтимов се завърна наскоро в ЦСКА, след като прекара последната година в тима на Ботев Враца. Преди това той игра четири сезона в родния гранд и знае много добре какво е да носиш „червената“ фланелка. Вратарят говори пред колегите от „Спортал“ като коментира всички интересни теми около „армейците“ и неговото завръщане в клуба. Той не пропусна да благодари и на Христо Янев, който е основният „виновник“ за трансфера му от Ботев Враца в ЦСКА.

Евтимов бе категоричен, че в последните десетина година „червена“ България е доста изстрадала и всички – фенове и футболисти, таят желанието отборът да спечели титлата в Първа лига. Опитният страж сподели, че се надява по време на втория му престой в отбора това най-накрая да се случи.

ОЩЕ: "Кражбата" на Левски, промените в ЦСКА и заявката на Домусчиев | Точно попадение (ВИДЕО)

Трансферът му в ЦСКА и конкуренцията в тима

„Подготовката върви много добре, това е моят десети ден с отбора. Има един добър колектив, това е изключително важно. В ЦСКА има страхотни футболисти. Смятам, че ще влезем добре подготвени във втората част на сезона. В добра форма съм, малко съм закъснял с подготовката заради една лека контузия в коляното в края на полусезона“.

„Как се случи моят трансфер? Знаете, че работих с Христо Янев във Враца. Той беше основният „виновник“ да се върна в ЦСКА. Той знае какво значат тези свещени четири букви за мен. Този трансфер беше един от най-лесните, които могат да се направят. Въпреки това, което казвам, ми беше доста тежко да напусна Ботев Враца - изкарах една година там, намерих добри приятели“.

„Дали работя „грамотно“? Продължавам да работя грамотно. Получиха се едни закачки, да, но аз съм много широкоскроен човек, Цветомир Найденов също. Не приемам тези неща негативно. Всичко е в кръга на шегата, няма лоши чувства. В България има много добри вратари - във всеки отбор има по двама такива. В ЦСКА имаме млад национал на Беларус - Фьодор Лапоухов, който има огромни качества, и Дани Николов, пред когото е бъдещето. Ще им помагам и ще засиля конкуренцията“.

Битката за титлата

„В последните десет и повече години „червена“ България е доста изстрадала. Аз се смятам за един от тях, защото съм фен на отбора. В последните 15-16 години ЦСКА не е на това място, на което му приляга. Да, спечелихме Купата на България с г-н Пенев, успяхме да се класираме за Лига Европа и Лига на конференциите, но всички - фенове и футболисти, таим желанието да спечелим титлата“.

„Надявам се през втория ми престой в ЦСКА, през първия малко не ни стигна, да успеем да спечелим тази титла. Пожелавам на цяла „червена“ България това да се случи! Да, няма да е лесно, но виждам начина, по който се работи в ЦСКА сега, професионализмът е във всяко едно звено. Сега е моментът да направим нещо значимо", каза Димитър Евтимов.

ОЩЕ: Вторият в Албания отървава ЦСКА от ненужно крило