Бивш национал на България: Разликата между нас и другите държави се увеличава

Бившият национал на България Страхил Попов коментира предстоящата световна квалификация между „лъвовете“ и състава на Турция. Както е известно, централният бранител игра дълго време в югоизточната ни съседка, но в началото на тази година претърпя тежка контузия. Защитникът скъса ахилесово сухожилие и претърпя операция, но в крайна сметка взе решение да сложи край на професионалната си кариера.

Страхил Попов говори пред колегите от „Дарик радио“ като бе категоричен, че в последните години разликата между България и останалите държави, във футболно естество, се увеличава значително. Той сподели, че проблемите са комплексни, но един от най-големите е спадът на нивото в родната Първа лига.

Какво каза Страхил Попов

„За съжаление, всички хора видяха разликата на този етап. Действително между нас и другите държави се увеличава разликата. Играят във водещи отбори в големите първенства турците, те самите са водещи играчи. Нямаме много играчи в чужбина, може би 3-4, които играят на добро ниво. Не мисля, че това е проблем в поколението в момента. Според мен са комплексни нещата. Нивото на първенството, както и на националния отбор, пада“.

„Изгубили сме възможността да създадем контактите, за да може български играчи да излизат в чужбина по-рано. Това ще даде тласък на местното първенство, ще запали повече млади момчета да тренират. Има си и вътрешни проблеми, начинът на работа в школите. Голям проблем, който се подценява, е липсата на контакти. Не може никой да ме убеди, че една Македония има по-добри футболисти, при положение че държавата им е три пъти по-малка. Националният им отбор върви по-добре, не са едно или две неща“, обясни Страхил Попов.

