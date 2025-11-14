Любопитно:

Бивш национал на България: Разликата между нас и другите държави се увеличава

14 ноември 2025, 17:15 часа 463 прочитания 0 коментара

Бившият национал на България Страхил Попов коментира предстоящата световна квалификация между „лъвовете“ и състава на Турция. Както е известно, централният бранител игра дълго време в югоизточната ни съседка, но в началото на тази година претърпя тежка контузия. Защитникът скъса ахилесово сухожилие и претърпя операция, но в крайна сметка взе решение да сложи край на професионалната си кариера.

Страхил Попов говори пред колегите от „Дарик радио“ като бе категоричен, че в последните години разликата между България и останалите държави, във футболно естество, се увеличава значително. Той сподели, че проблемите са комплексни, но един от най-големите е спадът на нивото в родната Първа лига.

Какво каза Страхил Попов

„За съжаление, всички хора видяха разликата на този етап. Действително между нас и другите държави се увеличава разликата. Играят във водещи отбори в големите първенства турците, те самите са водещи играчи. Нямаме много играчи в чужбина, може би 3-4, които играят на добро ниво. Не мисля, че това е проблем в поколението в момента. Според мен са комплексни нещата. Нивото на първенството, както и на националния отбор, пада“.

Страхил Попов

„Изгубили сме възможността да създадем контактите, за да може български играчи да излизат в чужбина по-рано. Това ще даде тласък на местното първенство, ще запали повече млади момчета да тренират. Има си и вътрешни проблеми, начинът на работа в школите. Голям проблем, който се подценява, е липсата на контакти. Не може никой да ме убеди, че една Македония има по-добри футболисти, при положение че държавата им е три пъти по-малка. Националният им отбор върви по-добре, не са едно или две неща“, обясни Страхил Попов.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Национален отбор по футбол Страхил Попов Световно първенство по футбол 2026 Грузия отбор Квалификации за Мондиал 2026 Турция отбор
