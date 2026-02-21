Дербито ЦСКА 1948 - Левски е под въпрос?

Дербито между ЦСКА 1948 и Левски от 22-рия кръг на Първа лига е под въпрос. Според колегите от Sportal.bg двубоят няма да се състои заради тежкия терен на Бистрица, който е предпоставка за сериозни контузии на играчите. По програма срещата трябва да се състои на 22 февруари, от 16:45 часа. Според регламента в тази ситуация мачът трябва да бъде отложен с 24 часа, ако това е възможно.

Отлагат ЦСКА 1948 - Левски?

Sportal.bg пише, че снежната покривка на стадион "Витоша" е около 15-20 сантиметра. Според медията теренът принципно може да бъде изчистен, но снегът е мокър и тревното покритие ще се превърне в замръзнало блато, тъй като се очаква температурата през нощта да падне доста под нулата.

Информацията гласи, че след съгласието и на ЦСКА 1948, и на Левски този двубой ще бъде отложен от БФС за друга дата. Най-вероятно той ще се проведе през март. Maчът е един от възловите в битката за титлата. "Сините" са водачи в класирането с 50 точки, а "червените" са трети с 40 пункта.

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори за състоянието на терена и за това върху какво трябва да се фокусира отборът му: „Не съм притеснен, а съм загрижен. Това, с което ще се занимаваме, е нашият отбор, но винаги отдаваме заслуженото на противника и как да противодействаме със и без топка. Приоритетът винаги е върху нас. Що се отнася до утре, надяваме се да разполагаме с най-добрия терен. Нямам контрол върху тези процеси. Откакто съм дошъл тук, съм позитивни изненадан от това как се справят със снега. Не съм свикнал нещата да се оправят толкова бързо. По моя информация, ако спре да вали в следващия час, снегът ще бъде изчистен. Ако това не може да се случи, ще потърсим решение на ситуацията", каза той.

