Димитър Митов: "Да си поговорим искрено, трябва да правим много повече"

България остана на дъното в своята група С4 на Лигата на нациите, след като загуби като гост от Исландия с 0:3. "Лъвовете" са четвърти с 1 точка от 9 възможни, След края на двубоя някои от футболистите изразиха мнения, че сме показали голямо себераздаване и сме имали план за игра. Димитър Митов остана здраво стъпил на земята и заяви, че националният отборо трябва да направи много повече от това, което прави в момента.

Димитър Митов: "Представляваме една красива държава"

Ето какво каза Димитър Митов: "Неприятна загуба за нас. Смятам, че влязохме в мача добре. Можеше да се представим по-добре в атакуващата фаза. Като цяло можеше да се представим много по-добре. Закономерно загубихме. Знаете, че в момента ситуацията не е хубава. Ние сме хората, които трябва да направим така, че да излезем от нея. Представляваме една красива държава. Трябва да дадем много повече от това, което показваме. Знаем, че можем много повече. Не се предаваме. Знаем, че можем повече.

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"Трябва да продължаваме да вярваме"

Надявам се да се подобрят резултатите и да покажем едно по-добро ниво. Става прекалено много. Това е тъжната страна. Имаме качества. В момента не можем да се сработим като отбор. Трябва да продължаваме да вярваме. Не можем да навеждаме главите. Това е най-лесното. Когато стената е зад теб, единственият път е напред. Трябва да намерим начин да седнем да си поговорим искрено. Да си кажем неща, които може би някои хора не искат да чуем. Ние сме едно цяло. Ти представляваш България и всеки от нас иска да се представяме по-добре. Искаме България да побеждава. Няма по-хубаво от това, когато футболът ни върви напред. Това си зависи само от нас.

Трябва да се защитаваме много по-добре и ситуациите пред нашата врата да станат по-малко. Разбира се, че ми се иска да играят. Но това е решение на треньор. Трябва да бъдеш отборен играч".

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