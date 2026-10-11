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Гиздол определи състава за мача срещу ЦСКА 1948, "армейците" излизат без ключова фигура

11 октомври 2026, 16:24 часа 1007 прочитания 0 коментара
Снимка: cska.bg
Гиздол определи състава за мача срещу ЦСКА 1948, "армейците" излизат без ключова фигура

Новият старши треньор на ЦСКА Маркус Гиздол определи футболистите, на които ще разчита за днешното гостуване на ЦСКА 1948. Двата отбора се изправят един срещу друг в Бистрица, а началният час на двубоя е 20:00 часа. За германския специалист това е поредна възможност да опознае отбора си в официална среща и да наложи своите виждания за играта. Сред отсъстващите е Жан-Филип Гбамен, който няма да бъде на разположение на Гиздол заради здравословен проблем. Извън избраниците на наставника остава и Тамиму Уору.

Маркус Гиздол няма да може да разчита на Жан-Филип Гбамен заради здравословни проблеми

ЦСКА ще трябва да се справи без двамата футболисти в двубоя срещу ЦСКА 1948. Останалите включени в групата ще бъдат на разположение на германския треньор за срещата в Бистрица. Както е известно, това ще бъде официалният дебют на Гиздол начело на "армейците". Той бе обявен по време на международната пауза, след като ръководството близо месец търсеше постоянен заместник на Христо Янев. Ето и групата на ЦСКА за срещата от 11-ия кръг на родния елит.

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ЦСКА

Групата на ЦСКА за двубоя в Бистрица:

Вратари: Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов

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Халфове: Бруно Жордао, Макс Ебонг, Исак Соле, Джеймс Ето’о, Петко Панайотов, Каталин Иту, Мохамед Брахими, Лео Перейра

Нападатели: Жоел Цварц, Йоанис Питас, Леандро Годой

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ЦСКА Маркус Гиздол
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
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