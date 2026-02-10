Лайфстайл:

Изнервеността в Разград се покачва, но май се задава втора калъфка за Левски в рамките на седмица

10 февруари 2026, 12:40 часа 295 прочитания 0 коментара

Гвоздеят на програмата от 1/4-финалите за Купата на България противопоставя двата най-силни отбора през този сезон - Лудогорец и Левски. Срещата ще се състои в Разград - само седмица след победата на "орлите" на финала за Суперкупата на България на стадион "Васил Левски". Според журналиста Ивайло Илиев, за столичани е по-вероятно да преживеят нова "калъфка" в рамките на седмица, което пък допълнително ще депресира синята общност.

Нова загуба от Лудогорец ще депресира още повече феновете на Левски

"Иска ми се да кажа, че Левски ще е на полуфинал, но усещам как се задава втора калъфка в рамките на една седмица. Което вече толкова ще депресира синята общност, че не знам как ще се запази концентрация за след това", заяви Николай Илиев в предаването на "Точно попадение", като все пак се надява, че любимият му Левски ще успее да отговори на класата на Лудогорец.

Още: "Левски ще бере много ядове, ако покаже това лице срещу ЦСКА и Лудогорец!"

Левски - Лудогорец

В Разград са изнервени, а Левски има своите шансове

"Разбира се, това е песимистичният сценарий. "Сините" фенове са на крилете на надеждата. Това е турнирен мач, така че няма да е никак лесно. В крайна сметка изнервеността в Разград се покачва - и административни, и футболни, и съдийски ако щете. Пак казвам, ако съставът на Левски е подбран, за да може да отговори на тази комбинативност на Лудогорец, мисля, че има шансове", добави още той.

Какво прогнозираха Ивайло Илиев и неговите колеги Стефан Йорданов и Николай Илиев за предстоящите мачове за Купата на България - гледайте във видеото:

Още: "Защо 14 години по-късно? Лудогорец опитва да навакса на Левски с всички средства - не само футболни"

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Левски Купа на България Лудогорец
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес