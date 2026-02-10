Изнервеността в Разград се покачва, но май се задава втора калъфка за Левски в рамките на седмица

Гвоздеят на програмата от 1/4-финалите за Купата на България противопоставя двата най-силни отбора през този сезон - Лудогорец и Левски. Срещата ще се състои в Разград - само седмица след победата на "орлите" на финала за Суперкупата на България на стадион "Васил Левски". Според журналиста Ивайло Илиев, за столичани е по-вероятно да преживеят нова "калъфка" в рамките на седмица, което пък допълнително ще депресира синята общност.

Нова загуба от Лудогорец ще депресира още повече феновете на Левски

"Иска ми се да кажа, че Левски ще е на полуфинал, но усещам как се задава втора калъфка в рамките на една седмица. Което вече толкова ще депресира синята общност, че не знам как ще се запази концентрация за след това", заяви Николай Илиев в предаването на "Точно попадение", като все пак се надява, че любимият му Левски ще успее да отговори на класата на Лудогорец.

В Разград са изнервени, а Левски има своите шансове

"Разбира се, това е песимистичният сценарий. "Сините" фенове са на крилете на надеждата. Това е турнирен мач, така че няма да е никак лесно. В крайна сметка изнервеността в Разград се покачва - и административни, и футболни, и съдийски ако щете. Пак казвам, ако съставът на Левски е подбран, за да може да отговори на тази комбинативност на Лудогорец, мисля, че има шансове", добави още той.

Какво прогнозираха Ивайло Илиев и неговите колеги Стефан Йорданов и Николай Илиев за предстоящите мачове за Купата на България - гледайте във видеото:

