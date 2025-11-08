Войната в Украйна:

Левски - ЦСКА: Кога и къде да гледаме 220-ото Вечно дерби?

08 ноември 2025, 08:11 часа 818 прочитания 0 коментара

Време е за 220-ото издание на Вечното дерби! Лидерът Левски излиза срещу шестия в класирането ЦСКА. "Сините" мечтаят за титла за пръв път от сезон 2008/09, а "армейците" си припомниха вкуса на победите след много труден старт. В общата статистика между двата гранда отборът от "Герена" е с по-добри показатели - 85 успеха срещу 74 за "червените". Това обаче едва ли има значение.

Левски - ЦСКА: Начален час и ТВ

Последната среща между двата столични колоса приключи без победител - 2:2. Това се случи на 2 март тази година отново на Националния стадион, когато обаче Левски си тръгна като победител заради попадения в заключителните минути, които взривиха трибуните.

Пас към миналото

В колко часа започва мачът между Левски и ЦСКА?

В предстоящия двубой отборът на Хулио Веласкес влиза след серия от шест поредни победи, пет от които с по 3 вкарани гола. Тимът на Христо Янев, който е шести с 19 точки, също е в подем. ЦСКА записа 4 поредни успеха и лека-полека започна да връща самочувствието си. И в двата състава няма контузии, което предвещава качествен сблъсък. Първият съдийски сигнал на Радослав Гидженов на Националния стадион "Васил Левски" ще бъде даден в 15:00 часа.

Коя телевизия ще предава двубоя между Левски и ЦСКА?

Двубоят между Левски и ЦСКА ще бъде предаван пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще излъчва срещата, е Diema Sport. Ако нямате възможност да гледате мача, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Аctualno.com.

Джем Юмеров
Джем Юмеров
